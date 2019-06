Subsonica, concerto a Taormina per i 20 anni di Microchip emozionale

Manca poco all’inizio del tour estivo dei Subsonica: a partire dal 28 giugno la band torinese farà tappa in tutta Italia, tra festival e concerti all’aperto. Tra le tante date in programma, ci sarà un’occasione speciale: lo show del 28 luglio a Taormina sarà una festa per il ventesimo anniversario di “Microchip emozionale”, tra i più celebri album dei Subsonica.

Subsonica a Taormina: un concerto per “Microchip emozionale”

I Subsonica hanno dato personalmente l’annuncio tramite i loro profili social: il concerto del prossimo 28 luglio nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) sarà un evento speciale, un modo per festeggiare i primi 20 anni di “Microchip emozionale”, il loro album più famoso pubblicato nell’estate del 1999. L’emozione per questa ricorrenza è limpida sin dalle parole condivise: «Non senza una certa soggezione ci avviciniamo ad una di quelle date destinate a restare nella nostra vita. Stiamo parlando dell’anfiteatro di Taormina. Quale migliore occasione di uno scenario così classico, per celebrare il “nostro” grande classico “Microchip Emozionale”? Uscito (nella sua prima release) durante l’estate del 1999. 20 anni fa». Ed ecco le prime anticipazioni: «Lo festeggeremo con una scaletta speciale a lui dedicata. Non mancheranno brani degli altri album subsonici, ma il live del 28 luglio sarà una vera festa di compleanno per Microchip. E aprirà una serie di celebrazioni di vario genere di cui parleremo a tempo debito». Quello di Taormina si preannuncia essere uno speciale concerto – evento a cui saranno legati altri tipi di festeggiamenti e celebrazioni, pur senza mettere da parte il resto della ventennale carriera dei Subsonica.

Subsonica: tutte le date del tour estivo 2019

“8 tour estate 2019” sta per prendere il via: i Subsonica saranno impegnati con i concerti estivi in tutta Italia, a partire dal 28 giugno fino al mese di settembre. Dopo la tournée invernale nei palazzetti, è giunto il momento di tornare a far cantare il pubblico sui palchi all’aperto. Nel calendario va cerchiata in rosso la data in programma il 28 luglio al Teatro Antico di Taormina, venue in cui i Subsonica festeggeranno il ventennale del loro “Microchip Emozionale”. I biglietti per tutte le date del tour estivo sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 18 euro + diritti di prevendita e variano in base alla location selezionata. Di seguito tutti i concerti in programma per “8 tour estate 2019”: