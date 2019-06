Ed Sheeran in concerto a Milano: info e scaletta

Ed Sheeran sta per mettere a segno il suo terzo concerto in Italia per questo tour 2019: dopo le date di Firenze e Roma, il 19 giugno la popstar britannica porterà la sua musica allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live, scaletta compresa.

Ed Sheeran a San Siro: info su orari e biglietti del concerto

Terza tappa italiana del “Divide tour” 2019 per Ed Sheeran, che mercoledì 19 giugno salirà sul palco del grande Stadio San Siro di Milano. In apertura, il pubblico potrà godere delle performance di altri due artisti di fama internazionale: Zara Larsson e James Bay. Il concerto ha registrato il sold out con largo anticipo, pertanto non saranno disponibili ulteriori ticket in cassa. I biglietti per lo show di Milano sono nominali: verranno effettuati controlli sul luogo dell’evento, prima dell’accesso allo Stadio. Sarà necessario mostrare il proprio documento d’identità (corrispondente al nominativo riportato sul biglietto) e la conferma dell’ordine Ticketone o Ticketmaster. In caso di biglietti con riportato un nome diverso da chi entra, ma lo stesso cognome (padre, fratello o familiare) sarà comunque possibile accedere presso la venue. L’organizzazione consiglia di arrivare al concerto con largo anticipo per diminuire il più possibile il tempo d’attesa ed evitare le code. All’ingresso di San Siro ci sarà uno sportello di assistenza per informazioni sui biglietti. La biglietteria si trova di fronte al Gate 7 ed osserverà i seguenti orari: ritiro buste Ticketone e Ticketmaster dalle ore 10:00 alle 21:30, ritiro accrediti dalle ore 17:00. Ricordiamo che all'interno della venue non è permesso introdurre valige, trolley, borse o zaini (se non di piccole dimensioni). Ecco gli orari di esibizione ufficiali per il concerto del 19 giugno a Milano San Siro:

ore 16:00 apertura porte

ore 18:45 Zara Larsson

ore 19:45 James Bay

ore 21:00 Ed Sheeran

Ed Sheeran a Milano: la scaletta del concerto

Ed Sheeran ha pubblicato il suo ultimo disco, “Divide”, nel 2017, ma in pentola bollono grandi novità. Il cantautore britannico sta per pubblicare un nuovo album in studio intitolato “No. 6 Collaborations Project”: in uscita venerdì 12 luglio 2019, il disco conterrà 15 tracce cantate in collaborazione con altri artisti. Uno dei due singoli che ne hanno anticipato la pubblicazione, “I Don’t Care” in featuring con Justin Bieber, è già stato inserito nella scaletta dei live. Durante i concerti italiani Ed Sheeran ha portato in scena i suoi più grandi successi: da “The A Team” e “Lego House” alle più recenti “Perfect”, “Shape Of You” e “Castel On The Hill”. Emozioni e divertimento assicurato, per un live che ripropone tutte le canzoni che hanno segnato la sua fortunata carriera. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Ed Sheeran durante i precedenti show; ovviamente, le canzoni presentate a Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.