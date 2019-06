Vasco Rossi in concerto a Cagliari: info e scaletta

Il Vasco Non Stop 2019 sta per tornare live con le date del 18 e del 19 giugno presso la Fiera di Cagliari: ecco la scaletta ufficiale degli eventi

L’attesa è finita: gli appuntamenti sono per il 18 e il 19 giugno 2019 presso la Fiera di Cagliari. A nove anni dall’ultima volta che il Komandante ha fatto la sua apparizione sull’isola in occasione di un concerto, è tutto pronto per uno dei live più attesi dell’estate.

Vasco Rossi in concerto a Cagliari: la scaletta

Dopo il successo del soundcheck del 26 marzo, la data zero a Lignano Sabbiadoro e i sold out milanesi, Vasco Rossi si prepara a conquistare la Sardegna con la scaletta che riportiamo di seguito, tenendo presente come sempre che l’elenco delle canzoni potrebbe essere soggetto a variazioni in base alle decisioni del momento:

Intro Qui si fa la storia Mi si escludeva Buoni o cattivi La verità Quante volte Cosa succede in città Cosa vuoi da me Vivere o niente Fegato fegato spappolato Asilo “republic” La fine del millennio Interludio (con “Echo lake” di Stef) Portatemi Dio Gli spari sopra C’è chi dice no Se è vero o no Io no Domenica lunatica Ti taglio la gola Rewind Come vorrei La nostra relazione Tango… (della gelosia) Vivere Senza parole Sally Siamo solo noi + presentazione band Vita spericolata / Canzone Albachiara

Sul palco assieme al rocker di Zocca salirà la sua fedele squadra di musicisti: Vince Pastano (capo orchestra e arrangiatore), Beatrice Antolini (polistrumentista), Alberto Rocchetti (tastiere), Frank Nemola (tromba, cori e sequenze), Matt Laug (batteria) e Stef Burns (chitarra solista). Parlando del tour con La Repubblica, Vasco ha spiegato che i temi trainanti del suo tour sono sofferenza e disperazione: «Sento la disperazione della gente. Poi magari mi sbaglio e la maggior parte della gente è felice, ma so che qualcuno è molto preoccupato come me. L’unico modo per combattere la disperazione è quello di suonare, di portare gioia con la musica. Anche se per una sera, non è tanto, ma è meglio di niente. La musica, per me, è stata una consolazione ed è stata la mia salvezza». I biglietti per gli show di Cagliari sono ancora disponibili, in esclusiva su Viva Ticket, nelle fasce di prezzo “Posto Unico” a 60,38 euro e “Pit Gold”, a una cifra di partenza di 72,45 euro.

Le navi del Blasco sbarcano in Sardegna: come arrivare

Quattro mesi fa, Vasco Rossi mostrava ai social, senza nascondere un moto d’orgoglio, le navi brandizzate dirette verso la Sardegna: al loro interno, un palcoscenico immenso. Queste le sue parole: «Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno».

La Fiera di Cagliari si trova in via Armando Diaz, civico 221. Chi arriva in auto può seguire le indicazioni stradali “FIERA” e trovare parcheggio in prossimità di Piazza Marco Polo. Con i mezzi, gli avventori possono raggiungere la stazione in treno e prendere le linee PF e PQ, percorrendo poi Via Roma lato mare. I cancelli aprono alle ore 15:30.