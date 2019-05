Vasco Rossi in concerto, la scaletta del tour 2019

Con la data zero di Lignano Sabbiadoro è iniziato ufficialmente il nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi. L’attesa dei fan è ormai conclusa, il rocker è pronto per un altro incredibile show dal vivo. Il “Vasco Non Stop Live 2019” andrà in scena a Milano e a Cagliari. Nel capoluogo lombardo Vasco Rossi stabilirà l’ennesimo record della sua carriera con 6 sold out consecutivi. Sono in tutto 330 mila i tagliandi venduti per le date dell’1-2-6-7-11 e 12 giugno. Con questi numeri il cantautore batte il suo stesso primato di 4 sold out consecutivi registrati nel 2011 a San Siro. In tutto sono 29 i sold out registrati in 29 anni di carriera, nessun artista è riuscito a siglare una serie così imponente di record. Per gli spettacoli in programma a Milano e Cagliari, Vasco Rossi sarà accompagnato da i bassisti Claudio “Il Gallo” Golinelli e Andrea Torresani che si alterneranno sul palco. La squadra è composta anche da Vince Pastano, “capo orchestra” come definito da Vasco Rossi e arrangiatore, inoltre ci saranno Beatrice Antolini, polistrumentista, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola per tromba cori e sequenze, Matt Laug alla batteria e Stef Burns alla solistica.

Come detto i primi sei concerti andranno in scena a Milano poi lo spettacolo si sposterà in Sardegna il 18 e il 19 giugno alla Fiera di Cagliari. Sono nove gli anni di assenza di Vasco Rossi dall’isola. Sul sito di Viva Ticket è possibile acquistare i soli biglietti per i due show in Sardegna: per il primo concerto, al prezzo di 60.38 euro per il posto unico; per il secondo concerto, anche al costo di 72.45 euro per il pit gold. Dopo il sound check del 26 maggio e la data zero a Lignano Sabbiadoro, le indiscrezioni trapelate raccontano di un concerto che inizierà con il brano che rappresenta una sorta di manifesto programmatico dell’intera serata: “Qui si fa la storia”. Tra le sorprese c’è l’inserimento di “Se è vero o no” e quello di “Vivere o niente”, suonata invece solo nel 2011. Il concerto terminerà sulle note di “Albachiara”, ma non mancherà anche il saluto a Massimo Riva, a quasi 20 anni dalla sua morte con il brano “Canzone”. Un momento che ormai è diventato un classico di tutti i concerti di Vasco Rossi.

Ecco la scaletta del concerto di Lignano Sabbiadoro, leggermente modificata rispetto al sound check. Dall’elenco è stata infatti estromessa la canzone “Come vorrei”:

Intro Qui si fa la storia Mi si escludeva Buoni o cattivi La verità Quante volte Cosa succede in città Cosa vuoi da me Vivere o niente Fegato fegato spappolato Asilo “republic” La fine del millennio Interludio (con “Echo lake” di Stef) Portatemi Dio Gli spari sopra C’è chi dice no Se è vero o no Io no Domenica lunatica Ti taglio la gola Rewind Come vorrei La nostra relazione Tango… (della gelosia) Vivere Senza parole Sally Siamo solo noi + presentazione band Vita spericolata / Canzone Albachiara

