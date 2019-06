Vasco Rossi, "Ti taglio la gola" in riedizione dopo il "Non Stop live tour 2019"

Un nuovo arrangiamento che ha fatto letteralmente impazzire i fan del Komandante durante il “Non Stop live tour 2019”. Adrenalina pura per la nuova versione di “Ti taglio la gola”, uno dei cavalli di battaglia del rocker di Zocca e riproposta in un live dopo moltissimi anni. Nelle ultime tournée, infatti, Vasco Rossi aveva sì eseguito questo brano, ma mai in versione integrale e accennandola solamente in alcuni medley. Proprio ieri, sul suo profilo Facebook, il Blasco aveva postato «Ti taglio la gola, il trailer ufficiale in anteprima O4U», e i commenti dei suoi tanti ammiratori non si sono certo fatti attendere. Un arrangiamento grandioso con un Vasco in stato di grazia, una versione da live, decisamente molto rock per uno dei grandi successi del Kom targato 1985. D’altronde Vasco, 40 anni di straordinaria carriera, non è certo nuovo a questi tipi di arrangiamenti. Basti pensare a brani come “Mi si escludeva”, “Cosa succede in città”, “Domenica lunatica”, “C’è chi dice no”, e ancora “Dillo alla luna”, “Ormai è tardi”, non c’è grande successo del rocker modenese che non sia stato in qualche modo rivisitato nel corso degli anni.

Ultima a San Siro per il Kom

E il 12 giugno Vasco Rossi si congederà dal pubblico di Milano dopo le 6 tappe che l’hanno visto protagonista sul palco di San Siro. Un tour inaugurato il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro e che si concluderà il 19 giugno a Cagliari. Il suo “Non Stop Live Tour 2019” ha fatto registrare presenze record, con San Siro completamente sold out in tutte le serate. Per la prima volta in assoluto, un artista registra sei sold out in sei date consecutive nello stadio milanese. D’altronde, il Kom era stato profetico con le sue parole, prima dell’avvio del tour, «occuperemo lo stadio per una quindicina di giorni», ufficializzando di fatto il più lungo soggiorno rock in uno stadio. Ma i record per il Vasco nazionale non finiscono qua: il rocker di Zocca è infatti l’unico cantante ad aver riempito il Meazza per ben 29 volte in 29 anni.

Ultime date in terra sarda

Il “Vasco Rossi non stop Live tour 2019” si concluderà la prossima settimane all’Arena Fiera di Cagliari, dove il Blasco è atteso per le due serate del 18 e 19 giugno. L’apertura dei cancelli è prevista per le 15:30, poiché si consiglia di muoversi con largo anticipo per evitare problemi e causare così eventuali ritardi nell’apertura dello show. Accanto a Vasco, artefici allo stesso modo di questo grande successo, la sua band: il “Gallo” Claudio Golinelli al basso, Vince Pastano, capo orchestra e arrangiatore, Beatrice Antolini polistrumentista, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola per tromba, cori e sequenze, Matt Luag alla batteria e Stef Burns alla solistica. Squadra che vince non si cambia, e il Komandante lo sa bene.