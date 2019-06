Vasco Rossi, gli ultimi concerti a Milano: info e scaletta

Ultime due date a San Siro per il “Vasco Non Stop Live Tour 2019”. In scaletta il meglio dei suoi 40 anni di carriera

Con i due live dell’11 e del 12 giugno Vasco saluta il pubblico di Milano. Le precedenti date del “Non Stop Live Tour 2019” sono state un autentico successo per il rocker di Zocca che, dopo San Siro, è atteso all’Arena Fiera di Cagliari il 18 e 19 giugno. La scaletta del concerto non è più un mistero, ormai, per i suoi fan più sfegatati che nel live del Komandante ritrovano il meglio del suo vastissimo repertorio. Da “Qui si fa la storia” a “Buoni o Cattivi”, passando per l’immancabile “C’è chi dice no” fino ad “Albachiara”, pezzo con cui Vasco, come d’abitudine, si congeda dal proprio pubblico. Vediamo la scaletta nel dettaglio:

Intro Qui si fa la storia Mi si escludeva Buoni o cattivi La verità Quante volte Cosa succede in città Cosa vuoi da me Vivere o niente Fegato, fegato spappolato Asilo republic La fine del millennio Interludio Portatemi Dio Gli spari sopra C’è chi dice no Se è vero o no Io no Domenica lunatica Ti taglio la gola Rewind Vivere La nostra relazione Tango della gelosia Senza parole Sally Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

Una scaletta quindi molto diversa rispetto al passato e che testimonia quanto il rocker emiliano abbia ancora voglia di continuare a stupire. E intanto, il Vasco nazionale ha approfittato del giorno libero per rilassarsi un po’ con un bel giro in bici a Milano prima delle ultime due serate. «Day off…a Milano» ha postato ieri il Blasco sul suo profilo Instagram.

Live da San Siro, come arrivare allo stadio

Il San Siro sarà, anche questa volta, completamente sold out e quindi il consiglio è quello di arrivare allo stadio già qualche ora prima dell’inizio del concerto. Ecco come arrivare: in metro, la linea per arrivare allo stadio è la M5 (lilla). La fermata giusta è San Siro Stadio; in autobus e tram bisogna prendere la linea 49 da Piazza Tirana in direzione San Siro e scendere alla fermata di Via Harar. In alternativa, si può optare per la linea 16 da Piazza Fontana e scendere al capolinea (Piazzale Axum).

Ricordiamo inoltre che è vietato introdurre all’interno dello Stadio diversi oggetti, tra cui valigie e zaini grandi, bombolette spray, trombette da stadio e, ovviamente, armi di vario genere, esplosivi, fumogeni, pietre, coltelli e oggetti da taglio. No anche a catene, bevande alcoliche e stupefacenti, animali, ombrelli, puntatori laser, droni e strumenti musicali.

Da San Siro all’Arena Fiera

Il “Vasco Non Stop Live Tour 2019” si chiuderà in Sardegna con i due live del 18 e 19 giugno all’Arena Fiera di Cagliari. E lì, tra il numeroso pubblico, ci sarà anche una sua fan molto speciale, Laura Floris, la donna afflitta da sclerosi multipla e a cui Vasco Rossi ha donato un biglietto per il concerto del 18 giugno.