Vasco Rossi, il video live di "La Verità" registrato durante i concerti a San Siro

In vista delle ultime date a San Siro e del doppio appuntamento a Cagliari, è stato pubblicato il video live di “La Verità”, l’ultimo singolo di Vasco Rossi. Si tratta delle registrazioni dei concerti sold out del “Vasco Non Stop Live 2019”, ennesimo show dal vivo del cantautore che ha permesso di raggiungere il record di 29 sold out in 29 anni di carriera. Nessun artista è riuscito a siglare una serie così imponente di tutto esaurito. Il video è stato pubblicato su YouTube dal canale ufficiale di Vasco Rossi, in alta definizione ed è stato registrato nel corso delle prime due date di San Siro, l’1 e il 2 giugno. La regia è curata da Pepsy Romanoff, mentre la direzione della fotografia è di Emanuele Cerri. Il singolo è uscito a novembre, disponibile in versione digitale e vinile. È arrivato a due anni dall’ultima uscita discografica di Vasco Rossi. Il brano, all’indomani del concerto evento di Modena Park del primo giugno 2017, aveva iniziato a circolare tra i fan del Blasco. La diffusione è dovuta all'azione di un hacker che era riuscito a penetrare nel database del rocker, rubando alcuni brani tra cui anche “La verità”.

Il brano "La Verità" e l'irid video

Si tratta di una canzone che analizza la realtà contemporanea e punta su provocazioni costruite attraverso le metafore. Il brano è stato scritto da Vasco Rossi e Roberto Casini, batterista della prima formazione della Steve Rogers Band, nonché autore di alcuni tra i brani più celebri del Blasco, tra cui “Va bene va bene così”, “Gabri”, “Señorita”, “Colpa del whisky” “Eh… già” e “Sono innocente ma…”. Gli arrangiamenti sono del Maestro Celso Valli, anch’egli storico collaboratore del cantautore emiliano. Il video ufficiale del brano "La Verità" è stato diretto dallo stesso Pepsy Romanoff e si tratta del primo nel formato “irid”. Protagonista assoluto è l’iride di Vasco Rossi, ripresa nel suo movimento mentre scruta, osserva, indaga la realtà. Il tutto per contribuire al senso della canzone e cioè l’analisi di quello che ci circonda dal punto di vista di Vasco Rossi. Del brano esiste anche un altro video che vede il rocker di Zocca nel suo studio di registrazione mentre recita il testo della canzone in maniera estremamente teatrale.

La scaletta del "Vasco Non Stop Live 2019"

In questi giorni Vasco Rossi è impegnato con il suo “Vasco Non Stop Live 2019”, una tournée che farà tappa solo a Milano e a Cagliari. Dopo le prime tre date nel capoluogo lombardo, il rocker si esibirà il 7, l’11 e il 12 giugno allo stadio San Siro e il 18 e il 19 giugno alla Fiera di Cagliari. Questa la scaletta ufficiale dei concerti: