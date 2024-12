Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri

Si è conclusa con quattro nominati (Bernardo Cherubini, Zeudi Di Palma, Perla e Maria Monsè ed Emanuele Fiori) la puntata del Grande Fratello di lunedì 23 dicembre. Nessun eliminato, dunque, ma tante le sorprese e tanti i confronti.

Grande Fratello, cos'è successo nella puntata del 23 dicembre

La puntata del Grande Fratello di lunedì 23 dicembre si è aperta con la storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. O meglio, col commento di Eva Grimaldi, secondo cui i due starebbero recitando. Secondo l'opinionista, all'inizio Shail si sarebbe innamorata, mentre Lorenzo avrebbe finto (per poi innamorarsi per davvero). Ma, quando Eva ha paragonato quella relazione alla sua storia con Gabriel Garko, il ragazzo ha ribattuto: " Il nostro amore è diverso, siamo stati schiacciati". "Io lo amo ancora tantissimo, ma non mi fido più perché ho paura di essere ferita di nuovo", gli ha fatto eco Shaila, commuovendosi per la fine di quell'amore appena nato, mentre Lorenzo si è detto innamorato ma incapace di gestire il sentimento: "Questo amore è troppo grande. Non mi sento pronto, sono un disastro nelle relazioni. Mi sento schiacciato dalla sua personalità". Un atteggiamento questo, che la mamma di Shaila (Luisa, giunta in puntata per una sorpresa alla figlia), ha accolto con disappunto. Anche Amanda Lecciso ha ricevuto una sorpresa, e così Ilaria Galassi: i loro figli, Ninni e Riccardo, le hanno riabbracciate.

Luca Calvani - che nella casa si è avvicinato moltissimo a Jessica Morlacchi - si è invece confrontato con il compagno Alessandro. Che gli dice di fidarsi di lui, e che lo fa scoppiare in lacrime.

C'è stato poi spazio per l'avvicinamento tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, per la volontà di Javier Martinez di conoscere meglio Chiara Cainelli, per l'affettuosa amicizia tra Helena e Zeudi e per il ritorno di Yulia Bruschi, che ha così potuto rivedere Giglio prima del Natale.