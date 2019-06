Elisa e Imagine Dragons, in arrivo il nuovo singolo "Birds"

L’annuncio è arrivato inaspettato dai profili social di Elisa: è in arrivo un nuovo singolo cantato insieme agli Imagine Dragons. Secondo quanto riportato dalla cantante friulana, è stata la band statunitense a volerla nel nuovo singolo “Birds”, in uscita il 21 giugno.

Una nuova versione di Birds

Quello che uscirà venerdì 21 giugno è una nuova versione di “Birds”, brano contenuto nell’edizione deluxe dell’ultimo album di inediti degli Imagine Dragons, “Origins”, pubblicato il 9 novembre 2018. Elisa ha così comunicato la notizia ai fan: «Mentre io e Carl Brave inforcavamo carbonare e lui rivoltava magistralmente il sound di Vivere Tutte le Vite come fosse il soffritto di un’amatriciana (bbbona), gli Imagine Dragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone: Birds. Bella sorpresa inaspettata e impegnativa visto che ho registrato di notte scappando dalla Fonoprint di Bologna alle date che avevamo a Cesena, Brescia, Reggio Emilia e dintorni… Sì, eravamo ancora in tour. Ma come potevo dire di no? Dopo che io e i La Rua abbiamo dimostrato amore eterno verso gli Imagine ma soprattutto verso la loro incredibile Radioactive pogando ad Amici come se non ci fosse un domani? Non potevo. Se doveva fà. Altrimenti facevo ‘a cornice e invece vojo fà er quadro. Tempi moderni». Non è la prima volta che una band internazionale chiede a una voce femminile italiana di duettare su un brano. Era già successo a Emma, che i Thirty Second to Mars avevano scelto per il singolo “Love is Madness”, uscito a febbraio 2019.

Il periodo d’oro di Elisa

Per Elisa sembra essere arrivata la ciliegina sulla torta a sugellare un momento magico per la propria carriera. La cantante è reduce da un’altra collaborazione, a cui accenna anche nel post: quella col rapper-cantautore romano Carl Brave nel singolo “Vivere tutte le vite”. Il video della canzone è stato pubblicato il 12 giugno e conta già più di 5 milioni di visualizzazioni.

Di recente, Elisa aveva regalato ai fan un’altra chicca: “Secret diaries”, un EP in inglese contenente 5 inediti, uscito a pochi mesi di distanza da “Diari aperti”, l’ultimo album della cantautrice friulana. Dopo un tour che l’ha vista calcare i palchi dei più grandi teatri italiani, registrando oltre 50 sold out, Elisa ha annunciato il prossimo tour nei palasport, che avrà inizio in autunno. Queste le date finora confermate:

25 novembre 2019 Torino, Pala Alpitour

27 novembre 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

9 dicembre 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

12 dicembre 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

17 dicembre 2019 Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti per partecipare ai live di Elisa sono già disponibili su TicketOne e presso tutte i punti di prevendita autorizzati.

Gli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons sono appena stati in Italia per il loro unico concerto previsto nel nostro Paese, che si è tenuto il 2 giugno a Firenze, alla Visarno Arena. La band si è formata nel 2008 ma ha raggiunto il successo planetario nel 2012 con il singolo “It’s time”. A oggi, gli Imagine Dragons hanno venduto oltre 12 milioni di album in tutto il mondo e 35 milioni di singoli. La band è attualmente composta da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman.