Chris Brown, il nuovo singolo è "No Guidance" con Drake

Chris Brown lancia il singolo " No Guidance ", il quarto estratto dal nuovo album di inediti "Indigo", in uscita il 28 giugno 2019. Il brano vanta la presenza del rapper Drake .

Finalmente l’estate è arrivata e in questi giorni tantissime persone stanno facendo i primi tuffi al mare per sfuggire dal caldo delle città, ogni anno l’inizio della stagione coincide anche con l’uscita di numerosi nuovi brani, molti dei quali candidati a diventare i tormentoni dei prossimi mesi.

Nelle scorse settimane tanti artisti italiani e internazionali hanno pubblicato i nuovi singoli: da Mika con “Ice Cream” (clicca qui per vedere tutte le foto più belle del cantante) ai Boomdabash con Alessandra Amoroso che hanno collaborato sulle note di “Mambo Salentino”. Parallelamente ha avuto inizio anche la stagione dei concerti estivi, come quello tenuto da Anastacia al Comacchio Beach Festival in occasione dell’IMAGinACTION TOUR (qui puoi trovare tutte le foto più belle della regina dello sprock).

Chris Brown: la collaborazione con Drake

Nei giorni scorsi è stata anche la volta di Chris Brown che ha pubblicato il nuovo singolo “No Guidance” che vanta la presenza del rapper di maggior successo in assoluto degli ultimi anni, ovvero Drake. Il brano ha riscosso immediatamente grandi consensi e l’audio ufficiale della canzone ha già superato cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Chris Brown: il nuovo album

Christopher Maurice Brown, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato il quarto brano estratto da “Indigo”, il nono album in studio che vedrà la luce il 28 giugno 2019. Il progetto dell’artista, classe 1989, arriva due anni dopo “Heartbreak on a Full Moon” e proprio come il precedente si tratta di un doppio disco che in questo caso conterrà un totale di trentasette tracce, comprese le bonus track.

Chris Brown: i successi

Nel corso della sua carriera Chris Brown si è imposto come uno degli artisti di maggior successo degli Stati Uniti vendendo milioni e milioni di copie, uno dei suoi dischi di maggior successo è sicuramente quello del debutto che riuscì a vendere oltre due milioni di copie soltanto nel mercato a stelle e strisce, per quanto riguarda i singoli “Forever”, “Don’t Wake Me Up”, “Questions” e “Turn Up The Music”.

Parallelamente l’artista ha realizzato decide e decine di collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi del panorama discografico mondiale, tra questi Rita Ora, Nicki Minaj e David Guetta.