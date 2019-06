Raf e Umberto Tozzi in concerto ad Ancona: info e scaletta

Arriva al PalaPrometeo di Ancona il tour a due voci di Raf e Umberto Tozzi: l’appuntamento è in programma per venerdì 7 giugno.

Raf e Umberto Tozzi in concerto ad Ancona: info

L’inizio del concerto di Raf e Umberto Tozzi al PalaPrometeo di Ancona è in programma per le 21. Lo show ha fatto registrare il sold out, quindi non sono più disponibili biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Il PalaPrometeo, noto anche come PalaRossini, si trova in Via Cameranense. Il palazzetto dello sport è raggiungibile in auto, percorrendo l’autostrada A14, quindi prendendo l’uscita Ancona Sud per poi seguire le indicazioni per Stadio Conero/palasport. All’esterno del palazzetto dello sport si trova un ampio parcheggio in cui è possibile posteggiare la propria auto. In alternativa, è possibile arrivare con il treno, quindi raggiungere a piedi il palazzetto dello sport, ad appena 500 metri dalla stazione ferroviaria di Passo Varano.

Raf e Umberto Tozzi in concerto ad Ancona: la scaletta

La scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al PalaPrometeo di Ancona vedrà l’alternarsi delle canzoni più celebri appartenenti alle discografie di entrambi gli artisti. Lo show si apre sulle note de “Il battito animale” di Raf e “Ti amo” di Tozzi: due tra i brani più apprezzati del repertorio dei cantanti protagonisti dello show. Quindi, la serata proseguirà con alcuni tra i pezzi–simbolo della canzone pop italiana, come “Sei la più bella del mondo”, “Iperbole”, “Si può dare di più”, “Cosa resterà degli anni Ottanta”, “Self Control” e “Tu”. Oltre ai due brani incisi a due voci da Raf e Umberto Tozzi: la celebre “Gente di mare” e la recente “Come una danza”. Nella scaletta ci sarà spazio anche per un omaggio ai Beatles, con un accenno di “Yellow Submarine”. La serata vedrà la sua conclusione sulle note di “Infinito” e “Gloria”, rispettivamente di Raf e di Umberto Tozzi. La probabile scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al PalaPrometeo di Ancona, sulla base degli show già andati in scena nelle settimane scorse:



Il battito animale Ti amo Due Notte rosa Sei la più bella del mondo Dimmi di no Non è mai un errore Roma nord/ Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati Gente di mare Iperbole/ Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è/ Per tutto il tempo/ Show Me the Way to Heaven Si può dare di più Come una danza Gli altri siamo noi Yellow Submarine Come una favola Dimentica dimentica / Eva / Donna amante mia / Io camminerò / È quasi l’alba / Ossigeno / Via Cosa resterà degli anni Ottanta Immensamente Inevitabile follia Io muoio di te Self Control Stella stai Ti pretendo Tu Infinito Gloria

Il tour 2019 di Raf e Umberto Tozzi

Archiviata la data in programma al PalaPrometeo di Ancona, il tour di Raf e Umberto Tozzi si avvierà verso la conclusione, con il concerto del 28 luglio nella Corte Interna del Castelgrande a Bellinzona. Quindi sarà la volta del concerto conclusivo, in programma il 25 settembre all’Arena di Verona.