Raf e Umberto Tozzi in concerto a Bari: info e scaletta

Fa tappa a Bari il tour a due voci di Raf e Umberto Tozzi: l’appuntamento è per il 30 maggio al Palaflorio.

Raf e Umberto Tozzi in concerto a Bari: le informazioni

L’inizio del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Palaflorio di Bari è in programma per le 21, ma le porte apriranno già alle 19. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi alla serata a partire da 30 euro fino a 75 euro. I prezzi relativi a ciascun settore per il concerto di Raf e Umberto Tozzi al Palaflorio di Bari:

Terzo anello non numerato nord/sud: 30 euro

Secondo anello numerato – secondo settore: 40 euro

Secondo anello numerato – primo settore: 45 euro

Primo anello numerato con visibilità laterale: 45 euro

Primo anello numerato – secondo settore: 50 euro

Primo anello numerato – primo settore: 55 euro

Platea categoria 3: 62 euro

Platea categoria 2: 70 euro

Platea categoria 1: 75 euro

Esauriti i soli tagliandi per il secondo anello numerato con visibilità laterale

Il Palaflorio si trova a Bari, in via Giuseppe Prezzolini, ed è raggiungibile sia in auto che con i mezzi di trasporto pubblico. Provenendo dalla SS16 e procedendo verso sud, bisogna prendere l’uscita 14B, per poi entrare in via Caldarola in direzione Bari. All’esterno del palazzetto dello sport ci sono ampi parcheggi in cui posteggiare la propria auto. Chi decide di servirsi dei mezzi di trasporto pubblico dovrà utilizzare le linee dell’autobus 2, 9, 10, 14 o 25.

Raf e Umberto Tozzi in concerto a Bari: la scaletta

Il concerto di Raf e Umberto Tozzi al Palaflorio di Bari vedrà l’alternarsi di alcuni tra i brani più amati e conosciuti delle discografie dei due cantanti. A partire già dalle prime canzoni della scaletta: “Il battito animale” e “Ti amo”, rispettivamente tra i cavalli di battaglia di Raf e Umberto Tozzi. Esattamente come il finale, affidato alle note di “Infinito” e “Gloria”. Nel mezzo troveranno posto brani come “Notte rosa”, “Sei la più bella del mondo”, “Si può dare di più”, “Iperbole”, “Self control”, “Ti pretendo”, “Tu”. Oltre naturalmente ai due brani incisi a doppia voce: “Gente di mare” e la più recente “Come una danza”. Presente anche una cover di “Yellow Submarine” dei Beatles. Il concerto è molto lungo, potendo contare inoltre su diversi medley. La probabile scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Palaflorio di Bari: