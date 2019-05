Raf e Umberto Tozzi in concerto a Firenze: info e scaletta

Il tour a due voci di Raf e Umberto Tozzi arriva a Firenze. Più precisamente, al Nelson Mandela Forum, dove andrà in scena giovedì 16 maggio.

Raf e Umberto Tozzi in concerto a Firenze: le info

Il concerto al Mandela Forum di Firenze inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili i biglietti per tutti i settori, con esclusione del primo settore numerato, a partire da 30 euro. I prezzi dei biglietti per il concerto di Raf e Umberto Tozzi al Nelson Mandela Forum di Firenze:

Settimo settore: 30 euro

Sesto settore numerato: 40 euro

Quinto settore numerato: 45 euro

Quarto settore numerato: 55 euro

Terzo settore numerato: 62 euro

Secondo settore numerato: 70 euro

Il Nelson Mandela Forum si trova a Firenze, in piazza Enrico Berlinguer, a poche centinaia di metri dalla stazione dei treni di Campo di Marte, all’interno dell’omonimo parco urbano, in pieno centro città. Per raggiungerlo, usufruire delle linee 10, 17 e 20 dell’autobus. Altrimenti, è possibile arrivarci in auto, parcheggiando poi in piazza Berlinguer, lungo viale Paoli o nell’area dello stadio Artemio Franchi.

Raf e Umberto Tozzi in concerto a Firenze: la scaletta

La scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Nelson Mandela Forum di Firenze vedrà come protagonisti i brani appartenenti alle discografie di entrambi gli artisti. I cantanti duetteranno sul palco, ma non mancheranno momenti in cui i due si alterneranno, lasciando lo spazio esclusivamente all’altro. Al centro della scaletta, la canzone a due voci “Gente di mare”. Il concerto inizia entrando immediatamente nel vivo, con due tra i brani più apprezzati della discografia dei due artisti: “Il battito animale” di Raf e “Ti amo” di Umberto Tozzi, concludendosi sulle altre due hit “Infinito” e “Gloria”. Nel corso della serata troveranno posto anche diversi medley.

La probabile scaletta del concerto di Raf e Umberto Tozzi al Nelson Mandela Forum di Firenze



Il battito animale

Ti amo

Due

Notte rosa

Sei la più bella del mondo

Dimmi di no

Non è mai un errore

Roma nord/ Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati

Gente di mare

Iperbole/ Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è/ Per tutto il tempo/ Show Me the Way to Heaven

Si può dare di più

Come una danza

Gli altri siamo noi

Yellow Submarine

Come una favola

Dimentica dimentica / Eva / Donna amante mia / Io camminerò / È quasi l’alba / Ossigeno / Via

Cosa resterà degli anni Ottanta

Immensamente

Inevitabile follia

Io muoio di te

Self Control

Stella stai

Ti pretendo

Tu Infinito

Gloria

Le date del tour di Raf e Umberto Tozzi

Dopo il concerto in programma a Firenze, il tour di Raf e Umberto Tozzi proseguirà nei principali palazzetti dello sport italiani. Il prossimo appuntamento è per sabato 18 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, mentre l’ultima data sarà il 7 giugno al PalaPrometeo di Ancona. Le date del tour: