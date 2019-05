Umberto Tozzi e Raf: il tour rinviato all’8 maggio

Il tour di Raf e Umberto Tozzi slitta di qualche giorno a causa di una laringo-faringite che ha colpito quest’ultimo. Chi avesse già acquistato i biglietti per le prime date, non disperi: i concerti sono stati rimandati, ma ci saranno. Ecco cos’è successo e che cosa, nel dettaglio, cambierà.

Raf e Umberto Tozzi: rinviato il tour

Improvviso cambio di programma per il tour di Raf e Umberto Tozzi. Il debutto ci sarà, ma arriverà solo il 138 maggio contrariamente a quanto era già stato annunciato. Il motivo risiederebbe in problemi di salute di Tozzi, che è stato colpito da una laringo-faringite durante le prove a Rimini. Le date non saranno cancellate, ma slittano invece alla fine del calendario: chi ha acquistato i biglietti, dunque, potrà comunque vedere il concerto, ma in un’altra data. Ecco il nuovo calendario del tour di Raf e Umberto Tozzi, aggiornato alle nuove modifiche:

13 maggio, Milano @ Mediolanum Forum

16 maggio, Firenze @ Nelson Mandela Forum

18 maggio, Roma @ Palazzo dello Sport

19 maggio, Eboli @ PalaSele (inizialmente previsto il 7 maggio)

21 maggio, Bologna @ Unipol Arena

23 maggio, Treviso @ Pala Verde Forum

24 maggio, Brescia @ Brixia Forum

30 maggio, Bari, Pala Florio (inizialmente previsto per il 6 maggio)

1 giugno, Acireale @ Pal’Art Hotel (inizialmente prevista il 4 maggio)

5 giugno, Reggio Calabria @ Palasport (inizialmente prevista il 3 maggio)

7 giugno, Ancona @ PalaPrometeo (inizialmente prevista il 9 maggio)

I biglietti degli eventi sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita TicketOne. Per ogni data riprogrammata, è consigliabile verificare la validità del ticket per la nuova data. Eventuali rimborsi sono previsti, entro date specifiche (6 o 11 maggio), in base alla data dell’evento a cui non si può partecipare. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per account.

Umberto Tozzi e Raf: info biglietti

Chi volesse richiedere un rimborso per i biglietti del concerto di Umberto Tozzi e Raf può seguire le seguenti procedure. Per quanto riguarda le date di Rimini, Reggio Calabria e Acireale, è necessario rivolgersi a un punto vendita entro il 6 maggio. Chi ha acquistato su TicketOne con ritiro presso il luogo dell’evento deve scrivere all’amministrazione della piattaforma entro la medesima data.

Per quanto riguarda invece Bari, Eboli e Ancona, i biglietti acquistati possono essere resi rivolgendosi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto, entro e non oltre l’11 maggio. Chi ha effettuato un ordine attraverso TicketOne per una di queste date, dovrà scrivere all’amministrazione entro la medesima data.