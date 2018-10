Raf e Umberto Tozzi: una nuova canzone e un tour insieme

In passato, la canzone in comune era stata “Gente di mare”. Ora, a distanza di trent’anni da quel successo, Raf e Umberto Tozzi decidono di tornare insieme con un nuovo singolo, l’inedito “Come una danza”, in uscita oggi, un nuovo tour e un cofanetto. La scintilla era scattata un anno fa, sul palco dell’Arena di Verona, quando Raf era stato ospite di Umberto Tozzi per il concerto evento “40 anni che Ti amo”.

Il nuovo singolo “Come una danza”

La canzone, che segna l’inizio del nuovo sodalizio tra Raf e Umberto Tozzi, è da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in tutte le piattaforme digitali.

“Come una danza” è stata scritta e prodotta da Raf, ma subito pensata anche per la voce di Tozzi. L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Nel video, protagonisti sono i due artisti stessi, mentre camminano contro corrente, “sfidando” la folla. Metafora del contrastare i problemi che si presentano ogni giorno, alla ricerca di una propria direzione da seguire.

Il tour

Non solo un nuovo singolo: Raf e Umberto Tozzi saranno protagonisti del loro primo tour insieme, nei palasport delle principali città italiane. La tournée partirà il 30 aprile dall’RDS Stadium di Rimini, mentre l’ultima data in programma è per il 25 maggio al PalaAlpitour di Torino, ma il calendario è ancora in via di definizione. Le date finora annunciate del tour:

30 aprile – Rimini, RDS Stadium

3 maggio – Reggio Calabria, Palasport

4 maggio – Acireale, Pal’Art Hotel

6 maggio – Bari, Pala Florio

7 maggio – Eboli, Pala Sele

9 maggio – Ancona, Pala Prometeo

13 maggio – Milano, Mediolanum Forum

16 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum

18 maggio – Roma, Pala Lottomatica

21 maggio – Bologna, Unipol Arena

23 maggio – Treviso, Pala Verde

24 maggio – Brescia, Brixia Forum

25 maggio – Torino, PalaAlpitour

I biglietti saranno disponibili dalle 11 di domani, 23 ottobre, sul sito di TicketOne e dalle 11 di lunedì 29 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Il cofanetto “Raf Tozzi”

Ultimo progetto annunciato dai due, l’uscita, il 30 novembre, del doppio disco “Raf Tozzi”, pubblicato da Sugar con distribuzione Artist First. Trenta brani rimasterizzati, tra i più celebri del repertorio dei due artisti. Dal grandissimo successo di “Gloria” a “Self Control”, passando per “Si può dare di più”: il pezzo scritto dalla coppia e Giancarlo Bigazzi, che permise allo stesso Tozzi, insieme a Enrico Ruggeri e Gianni Morandi, di vincere il Festival di Sanremo dell’87.

Il disco, inoltre, conta anche due bonus track di “Gente di mare”: l’originale in versione rimasterizzata e una nuova versione cantata e registrata dai due artisti nel 2018. Ricordiamo che il brano era stato cantato da Raf e Umberto Tozzi nel 1987 durante quello che ancora si chiamava Eurofestival, dove si era classificato terzo posto. Il pezzo era rimasto, inoltre, per 27 settimane nelle classifiche italiane. La tracklist del cofanetto “Raf Tozzi”:

CD 1

Self Control (Raf) Donna amante mia (Umberto Tozzi) Inevitabile follia (Raf) Io camminerò (Umberto Tozzi) Ti pretendo (Raf) Ti amo (Umberto Tozzi) Cosa resterà degli anni ’80 (Raf) Tu (Umberto Tozzi) Interminatamente (Raf) Gloria (Umberto Tozzi) Oggi un Dio non ho (Raf) Stella stai (Umberto Tozzi) Il battito animale (Raf) Notte rosa (Umberto Tozzi) Stai con me (Raf) Si può dare di più (Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri)

Bonus track

Gente di mare (Raf, Umberto Tozzi)

CD 2

Due (Raf) Se non avessi te (È la verità) (Umberto Tozzi) Sei la più bella del mondo (Raf) Immensamente (Umberto Tozzi) Dentro ai tuoi occhi (Raf) Gli altri siamo noi (Umberto Tozzi) Un grande salto (Raf) Gli innamorati (Umberto Tozzi) Vita, storie e pensieri di un alieno (Raf) Io muoio di te (Umberto Tozzi) Infinito (Raf) Il grido (Umberto Tozzi) Via (Raf) Aria e cielo (Umberto Tozzi) In tutti i miei giorni (Raf) Io mi chiamo blu (Umberto Tozzi)

Bonus track