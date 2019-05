Raf e Tozzi in concerto a Milano: info e scaletta del live di Assago

Raf e Tozzi proseguono con il loro straordinario tour insieme in giro per l’Italia: nuovo appuntamento al Mediolanum Forum di Assago per il 13 maggio

Dopo il singolo “Come una danza” e la pubblicazione della raccolta “Raf Tozzi”, i due artisti e protagonisti indiscussi della musica italiana tornano a suonare insieme in un grande tour. Prossima tappa il 13 maggio 2019, al Mediolanum Forum di Assago. Vediamo insieme tutte le informazioni su concerto e biglietti

Raf e Tozzi in concerto al Mediolanum Forum: info e biglietti

I biglietti per il concerto di Raf e Tozzi del 13 maggio al Mediolanum Forum sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne nelle seguenti fasce di prezzo:

Platea B: 70 euro

Tribuna Parterre I Settore: 70 euro

Anello Numerato Tribuna Gold: 70 euro

Tribuna Parterre II Settore: 62 euro

Anello Numerato I settore: 62 euro

Platea C: 62 euro

Anello Numerato II Settore: 55 euro

Anello Numerato III Settore: 45 euro

Anello Visibilità Laterale Limitata: 35 euro

Anello Centrale Numerato: 40 euro

Anello Numerato I settore: 35 euro

Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma i cancelli apriranno qualche ora prima così da permettere agli spettatori di accomodarsi.



Come arrivare al Mediolanum Forum di Assago

Il Mediolanum Forum di Assago si trova in Via G. di Vittorio, civico 6. È facilmente raggiungibile con l’auto, trovandosi all’incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano. Uscita: Assago-Milanofiori. Chi decide di raggiungere il Forum con i mezzi può prendere la linea M2 della metro e scendere ad Assago – Milanofiori Forum. Per questa tratta è necessario acquistare un biglietto cumulativo urbano. Attorno al forum sono disponibili oltre 5500 posti parcheggio con tariffa a pagamento.

Raf e Tozzi in concerto al Mediolanum Forum: la scaletta

Il tour segue la pubblicazione di “RAF TOZZI”, raccolta uscita il 30 novembre 2018 per l’etichetta Sugar. L’album contiene tutti i successi dei due artisti accuratamente rimasterizzati per l’occasione e racchiude i brani che fanno parte della scaletta dei concerti. Ecco una possibile tracklist per il concerto di Raf e Umberto Tozzi ad Assago, tenendo presente che, come ogni appuntamento, l’elenco potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni:

Raf

Come una favola Cosa resterà degli anni ‘80 Dimentica Due Il battito Animale Inevitabile Follia Infinito Iperbole Non è mai un errore Ossigeno Per tutto il tempo Sei la più bella del mondo Self control Show me the Way Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Ti pretendo Come una danza

Umberto Tozzi