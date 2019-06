Marco Carta, il nuovo singolo è "I giorni migliori": il testo

Dopo una fugace apparizione su tutti i giornali e i rotocalchi, Marco Carta rientra a gran voce nel mondo della musica con il suo nuovo singolo, “I Giorni Migliori”.

I Giorni Migliori, nuovo singolo di Marco Carta

Primo estratto dall’album in arrivo “Bagagli leggeri”, previsto in uscita per il prossimo 21 giugno con etichetta The Saifam Group, il nuovo singolo di Marco Carta s’intitola “I Giorni Migliori”. Il brano è stato scritto da Marco Rettani, Gabriele Oggiano e Giovanni Pastorino, e sarà in radio e nei digital stores a partire dal 7 giugno. Parlando del suo nuovo orgoglio musicale, Il cantante rivela: «I giorni migliori sono quelli in cui anche le piccole cose hanno un peso fondamentale nella nostra vita. Sono quei giorni che ci segnano, positivamente parlando, e che rimangono impressi nella nostra esistenza. Sono i giorni di cui abbiamo fortemente bisogno per vivere, quelli di cui non possiamo fare a meno. Perché i giorni migliori, quando tornano, sono i giorni migliori che restano».

“Bagagli leggeri” arriva a due anni di distanza dal precedente album in studio, “Tieniti forte”, uscito per la Warner Music Italia e per cui erano stati estratti due singoli: “Il meglio sta arrivando” e “Finiremo per volerci bene”.

Testo della canzone “I Giorni Migliori” di Marco Carta

Ecco il testo completo della canzone:

Spegni la tv,

Chiudi tutte le porte,

Esci fuori di casa con le maniche corte

Sono sulla panchina, mi troverai lì

Dimentichi la borsa

Ti capita sempre, fai in fretta, di corsa

Semplicemente, non riesco a star fermo

Son fatto così

Ho aspettato il mio giorno migliore

Quello giusto per ricominciare

E mentre scendi le scale sorridi

Ora so che potremmo iniziare

Perché i giorni migliori ci cambiano

Vanno avanti, ma quando ritornano

Anche le piccole cose

Hanno un verso e non trovi più scuse

È l’intero universo che segna i confini per noi, per noi

Perché giorni migliori, sì arrivano,

Per due come noi che si cercano

E si trovano al centro di tutto

Come un capitolo di un libro già scritto

Con la certezza che non può cambiare mai

Senti guida tu, facciamo un po’ un giro in centro

C’è festa stanotte, guarda fuori dal vetro

È il nostro locale, entriamo lì.

Tutto intorno a noi, ha un sapore diverso

Un Bacardi, l’estate, il mio sguardo deciso, l’amore che provo

Meglio così

Non andare via troppo di fretta

È il giorno giusto per ricominciare

E mentre incrocio il tuo sguardo sorridi

Rifletto e capisco che potremmo iniziare

Perché i giorni migliori ci cambiano

Vanno avanti, ma quando ritornano

Anche le piccole cose

Hanno un verso e non trovi più scuse

È l’intero universo che segna i confini per noi, per noi

Perché giorni migliori sì arrivano,

Per due come noi che si cercano

E si trovano al centro di tutto

Come un capitolo di un libro già scritto

Con la certezza che non può cambiare mai

I giorni migliori

I giorni migliori

I giorni migliori

I giorni migliori

Sono i giorni migliori che insegnano

A due come noi che si amano

Che i cuori vicini non mentono

Perché i giorni migliori sì tornano

Sono i giorni migliori che restano

Che restano

Così