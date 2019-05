“Rocketman”, il film su Elton John: la colonna sonora

Una soundtrack al contempo popolare e ricercata quella di “Rocketman”, il biopic su Elton John uscito nei cinema mercoledì 29 maggio. Popolare perché raccoglie le maggiori hit del celeberrimo artista britannico; ricercata perché non sono inserite semplicemente all’interno del film, ma ogni traccia è stata riadattata per calzare a pennello sulla voce dell’attore Taron Egerton. È stato lo stesso John a riarrangiare i brani. «Era importante per me che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron – ha dichiarato il cantante – volevo che mi interpretasse in tutti i sensi attraverso i testi di Bernie e la mia musica, e quindi non solo con la recitazione. Ho lasciato Taron nelle mani di Giles Martin, di cui mi fidavo perché è geniale. Non volevo vigilare sul processo e mi sono fidato che facessero ciò che dovevano fare artisticamente e alla fine sono rimasto stupito dal risultato. Ottenere la musica giusta è stata la cosa più importante, considerato che le canzoni del film sono parte integrante della storia». La colonna sonora del film contiene però anche un nuovo brano di Elton John e Bernie Taupin, “(I'm Gonna) Love Me Again”, eseguita da John con Egerton.

La tracklist di “Rocketman”

L’album, che ha anticipato di qualche giorno l’uscita del film "Rocketman" uscendo il 24 maggio, è stato prodotto da Giles Martin (eccetto “(I’m Gonna) Love Me Again”, coprodotto da Giles Martin e Greg Kurstin) ed è stato registrato tra il 2017 e il 2019 nei leggendari Abbey Road Studios e Air Studios. I produttori esecutivi dell’album sono Elton John, David Furnish, Matthew Vaughn e Dexter Fletcher. Questa la tracklist completa dell’album:

The Bitch Is Back (Introduction) I Want Love Saturday Night’s Alright (For Fighting) Thank You For All Your Loving Border Song Rock & Roll Madonna - Interlude Your Song Amoreena Crocodile Rock Tiny Dancer Take Me To The Pilot Hercules Don’t Go Breaking My Heart Honky Cat Pinball Wizard – Interlude Rocket Man Bennie and the Jets Don’t Let The Sun Go Down - Interlude Sorry Seems To Be The Hardest Word Goodbye Yellow Brick Road I’m Still Standing (I’m Gonna) Love Me Again

A Lucca dopo l’Arena di Verona

Dopo la doppietta da sold out all’Arena di Verona del 29 e 30 maggio, Elton John tornerà in Italia domenica 7 luglio per salire sul palco del Lucca Summer Festival. Il concerto è stato recentemente spostato da piazza Napoleone alle Mura di via Carducci per consentire all’organizzazione di mettere in vendita ulteriori 7 mila biglietti, dopo il sold out già registrato anche per la data toscana. Potrebbe infatti essere l’ultima volta dal vivo per l’artista inglese in Italia, visto che si tratta di una tappa del suo “Farewell Yellow Brick Road Tour”, con il quale lascerà le scene. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che vanno da 149,50 a 253 euro. Di seguito la scaletta che Sir Elton ha eseguito nel live del 29 maggio all’Arena: