Rocketman: il confronto fra Elton John e Taron Egerton

Presentato all’ultimo Festival di Cannes e diretto da Dexter Fletcher, dal 29 maggio è in tutti i cinema italiani “Rocketman”, pellicola sulla vita e la carriera di Elton John, realizzata con la collaborazione dello stesso artista inglese. Sull’eco del successo di “Bohemian Rhapsody”, biopic sui Queen con uno straordinario Rami Malek nei panni del leggendario Freddie Mercury, “Rocketman” promette di entusiasmare vecchi e nuovi fan di Elton John. A interpretare il cantautore britannico, Taron Egerton, ventinovenne attore gallese che ha anche cantato tutti i brani presenti nel film. A colpire critica è pubblico è stata proprio la capacità di vestire gli eccentrici panni di Elton John in maniera sublime, riuscendo a immedesimarsi nella parte con grande professionalità.

“Rocketman” è un musical che parte dagli anni Novanta, con un Elton John che, in un rehab, vestito da diavolo, racconta gli eccessi della sua vita, tra alcol, cocaina e psicofarmaci. E poi, sulle note di “I Think It's Going To Be A Long, Long Time”, il film ripercorre tutta la biografia del cantante, quando si chiamava ancora Reginald Dwight. Bruttino, basso e grassottello, Elton John ha trovato il modo di diventare un’icona, puntando sul look e su una vita sopra le righe.

Taron Egerton lo incarna alla perfezione, riuscendo a entrare non solo nei suoi panni stravaganti e glamour, ma anche interpretando i brani che hanno reso celebre l’artista, da “Your song” a “Crocodile Rock”, da “Candle in the wind” a quella “Rocket Man” che dà il titolo al film. Egerton, famoso soprattutto per essere il protagonista di “Kingsman - Il cerchio d’oro”, è un tenore e non ha avuto nessuna difficoltà a cantare le canzoni della colonna sonora del film. Confrontando le immagini dell’attore con il vero Elton John si nota un’incredibile somiglianza, grazie a un trucco sapiente e ai costumi disegnati da Julian Day, per cui si sente già profumo di Oscar.