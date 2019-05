Milano Summer Festival 2019, attesi J Balvin, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta

Ci saranno anche il cantante colombiano J Balvin, e i trapper di “casa nostra” Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta al Milano Summer Festival 2019: l’evento in programma all’Ippodromo Snai di San Siro che, sotto una pioggia scrosciante, ha già visto l’unica esibizione italiana nel 2019 dei Metallica.

J Balvin, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta al Milano Summer Festival 2019

Il concerto dei tre artisti al Milano Summer Festival 2019 è in programma per il 14 giugno, all’interno della giornata speciale del Mamacita Festival. Ad arricchire la line – up della serata sarà anche il rapper milanese Gué Pequeno, ex membro dei Club Dogo. I biglietti per il concerto sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati al costo di 60 euro + 9 euro di diritti di prevendita per il pit gold e a 30 euro + 4.50 euro di diritti di prevendita per il posto unico esterno al pit gold. L’inizio delle esibizioni è in programma per le 16, quando ad alternarsi sul palco allestito all’interno dell’Ippodromo Snai di San Siro saranno dj, produttori, mc, performer e ballerini. Una serie di personaggi che dal 2011 a oggi hanno portato “Mamacita” nei club più importanti di tutta Italia.

Milano Summer Festival 2019: il programma dell’evento

Iniziato l’8 maggio con lo show dei Metallica, il Milano Summer Festival 2019 proseguirà per tutta l’estate, portando nel capoluogo lombardo alcuni tra i nomi più amati e conosciuti della musica italiana e internazionale. Oltre al già citato concerto che vedrà alternarsi sullo stesso palco Gué Pequeno, J Balvin, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta, atteso all’Ippodromo Snai di San Siro è anche Calcutta, che sarà protagonista il 25 giugno 2019. I biglietti per la serata con l’artista di Latina sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali al costo di 28.75: prezzo unico. Sempre Milano vedrà poi il concerto milanese di ”End of the road”: l’ultima tournée mondiale dei Kiss, che il 2 luglio 2019 farà tappa nel capoluogo lombardo. Nel caso del gruppo “mascherato”, i tagliandi sono disponibili al costo unico di 92 euro, sita sul sito di TicketOne che nei punti vendita fisici. A fare ballare il pubblico saranno poi i ragazzi de Lo Zoo di 105, di Radio 105, che l’8 luglio festeggeranno i loro primi vent’anni di vita. Ancora, molto atteso è il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals, in programma per il 17 luglio. Il concerto che si terrà a Milano sarà l’ultimo dei sette che il cantante e chitarrista statunitense ha programmato per l’estate del 2019. La tournée nel nostro Paese debutterà il 2 luglio al GruVillage di Grugliasco, nel Torinese, nell’Arena esterna de Le Gru: unica data sold – out. I biglietti per lo show milanese, invece, sono ancora in vendita sul sito di TicketOne e disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 46 euro. Questi gli appuntamenti finora annunciati, ma gli organizzatori del Milano Summer Festival 2019 hanno fatto sapere che il cartellone potrebbe essere presto aggiornato con dei nuovi nomi.