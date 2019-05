Milano Summer Festival, tutti i cantanti che si esibiranno all'Ippodromo

Tutto pronto per il Milano Summer Festival 2019 che quest’anno partirà col botto. L’apertura dell’8 maggio vedrà infatti sul palco dell’Ippodromo Snai di San Siro il ritorno dei Metallica con l’unica tappa italiana del loro WordWired Tour 2019. Il gruppo capitanato da James Hetfield sarà accompagnato da nordici gruppi spalla: gli svedesi Ghost e i norvegesi Bokassa, di cui il batterista Lars Ulrich si è dichiarato grande fan. Secondo la scaletta utilizzata nelle altre tappe del tour il concerto si dovrebbe aprire con la title-track dell’album “Hardwired…To Self Destruct” e terminare con la leggendaria “Enter Sandman” anticipata dal classico “Nothing Else Matters”. Anche per questa leg della band ogni biglietto acquistato garantirà una copia dell’album “Hardwire…To Self-Destruct” in versione standard o in copia digitale, inoltre darà la possibilità di scaricare gratuitamente l’mp3 del concerto.

Mamacita, Calcutta e il Tuborg Open Fest

Il 14 giugno toccherà al brand leader dell’intrattenimento milanese “Mamacita” incendiare la notte di San Siro al ritmo di reggaeton, hip-hop e trap. Già opening act ufficiale ai concerti italiani di Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny e Justin Bieber, sul palco dell’Ippodromo proporrà la star della trap Sfera Ebbasta, la musica raggaeton dell’ex Mtv Elettra Lamborghini, e il rap storico di Gué Pequeno. I tre si esibiranno al fianco di JBalvin, artista colombiano che ha scalato le classifiche mondiali ed è stato recentemente headliner del festival californiano Coachella. Il 25 giugno la palla, anzi il microfono, passerà al cantautore indie di Latina, Calcutta, protagonista della scena italiana con l’ultimo album “Evergreen”. Due giorni dopo il palco milanese ospiterà invece il Tuborg Open Fest, con i protagonisti già annunciati Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi, a cui presto si aggiungeranno altri nomi.

L’ultimo atto dei Kiss e Ben Harper

A chiudere l’estate milanese ci saranno due chicche: il 2 luglio i Kiss e il 17 luglio Ben Harper. Per la band newyorchese sarà il capitolo finale di una straordinaria carriera lunga 45 anni che li ha consacrati come leggende del rock, grazie a esibizioni sempre fuori dagli schemi. Un concerto che si preannuncia come un atto d’amore ai fan della Kiss Army: «Vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre e usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati… Insolenti e Inarrestabili», è la promessa di Ace Frehley e soci. Nemmeno il cantante californiano ha bisogno di presentazioni. Chitarrista eclettico e compositore versatile, Harper spazia tra blues, folk rock e black music, registrando con i suoi live il sold out in tutto il mondo e finendo sempre nella top 10 delle classifiche statunitensi grazie a testi e composizioni mai banali.

Ecco quindi tutte le date previste al momento del Milano Summer Festival