I Kiss annunciano l’ultimo tour: una tappa anche a Milano

Inizierà il prossimo 31 gennaio, dal Canada, l’ultimo tour dei Kiss, una delle rock band più famose al mondo. Una tournée che potrebbe durare due o tre anni e che per ogni città toccata segnerà l’addio definitivo. Nel calendario c’è anche l’Italia: i Kiss saranno a Milano il 2 luglio 2019.

I Kiss e la carriera da record

Hanno portato al successo un rock duro, ritmatissimo. I Kiss hanno stupito il mondo fin dagli esordi nei primi anni ’70 anche grazie ai loro costumi e al trucco con cui sono soliti esibirsi. Per tutti sono il Vampiro, la Stella, l’Uomo spaziale e il Gatto. Così si sono sempre presentati e così annunciano adesso il loro ultimo tour: "Sarebbe molto triste se accadesse per la nostra band ciò che è accaduto ad altri gruppi. Ti ricordi i loro giorni migliori ma la carriera è durata un po’ troppo. Noi abbiamo rispetto e siamo orgogliosi della nostra band, amiamo troppo i nostri fan e vogliamo essere all’altezza del compito che ci siamo dati", dicono. Autori di successi come I was made for loving you, i Kiss ci tengono a lasciare ancora un messaggio ai loro fan: "Le rock band fanno musica e hanno un impatto sulla società: questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo detto a diverse generazioni che tutto è possibile, che la vita va festeggiata. Abbiamo acceso il palcoscenico facendo canzoni che oggi sono hit".

Il saluto ai fan

Nei giorni scorsi, la band newyorkese ha anche pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nel corso degli ultimi quattro decenni non avremmo mai potuto farlo e conquistarlo senza l'aiuto di milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi. Questa sarà l'ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l'ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. KISS Army, stiamo per salutarvi con il nostro tour d'addio e con il più grande show di sempre. Ce ne andiamo nello stesso modo con cui siamo arrivati: impazienti e inarrestabili".