Sfera Ebbasta in concerto, tour d'estate parte il 14 giugno a Milano: le date

Reduce dal concertone di Radio Italia Live a Milano, Sfera Ebbasta è atteso adesso da un calendario fitto di impegni. Mentre in radio viaggia l’ultima hit “Calipso”, realizzata con la collaborazione di Mahmood, Charlie Chales, Durdust, Fabri Fibra, il trapper di Cinisello Balsamo sta lavorando a un nuovo disco e a un nuovo tour, e sembra aver intenzione di fare le cose in grande.

Un disco “americano” e un tour europeo

Dopo essere volato a Los Angeles a inizio anno per preparare i nuovi pezzi, qualche settimana fa ha postato sui social alcune foto e video in studio che lo vedono in compagnia di Diplo, produttore e dj che vanta collaborazioni con popstar del calibro di Madonna, Maroon 5, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, Bruno Mars. Su Instagram ha pubblicato anche una storia: una clip in cui rappa “Li rimetto tutti a nanna e cambio il pannolino”, parole che potrebbero essere l’anteprima di un brano del nuovo disco, oppure l’ennesima frecciata per le critiche ricevute dopo il tragico episodio di Corinaldo, a cui il trapper lombardo aveva già risposto con la canzone “Mademoiselle”. Mentre attende di mettere insieme i pezzi per il nuovo disco, Sfera continua a promuovere l’ultimo album “Rockstar”, uscito all’inizio del 2018 e tornato ultimamente nei negozi sotto forma di repackaging, con una tournée che lo vedrà sbarcare anche in Europa.

Il tour estivo farà tappa sui palchi di diversi festival: ecco dove

Dopo i concerti primaverili nei palasport italiani, il trapper ha reso noto le tappe del suo nuovo tour estivo che lo vedrà protagonista sui palchi di diverse località europee, su tutte Ibiza dove ha in programma tre date tra luglio e agosto. Il primo appuntamento è però in Italia, nella sua Milano, per il Mamacita Festival in cui si esibirà il 14 giugno. Il tour si sposterà poi in Belgio, a Liegi (7 luglio) e in Svizzera, a Locarno, (12 luglio). Due giorni dopo sarà in Spagna, a Ibiza (14 luglio) e a Madrid (19 luglio), poi in Croazia, a Pag (24 luglio) e in Slovenia, a Nova Gorica (27 luglio), infine in Grecia, a Corfù (29 luglio). Ad agosto sono in programma invece due date a Berlino (3 agosto) e Barcellona (8 agosto), poi Sfera farà nuovamente tappa a Ibiza (12 agosto) prima di spostarsi a Marbella e Formentera (13 e 15 agosto). L’ultima tappa del tour al momento annunciata è di nuovo Ibiza, il 25 agosto, all’Ushuaia. Il calendario resta però in continuo aggiornamento, quindi si attendono altre date. In attesa di nuove comunicazioni, ecco tutte le tappe annunciate del tour estivo: