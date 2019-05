Vasco Rossi in concerto a Lignano: info e scaletta

Dopo il sound-check di domenica 26 maggio di fronte ai fortunati fan iscritti al fan club ufficiale, è pronto a decollare il Non Stop Live 2019: il nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi, al via lunedì 27 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Sarà questa la data zero del tour – nello stesso luogo che aveva caratterizzato la tournée dell’anno scorso – in attesa dei sei concerti in programma a San Siro e dei due alla Fiera di Cagliari.

Vasco Rossi in concerto allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro: la scaletta

L’inizio del concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro sarà su una musica introduttiva, a cui seguirà una canzone il cui titolo può essere interpretato come una sorta di manifesto programmatico dell’intera serata: “Qui si fa la storia”. Il concerto vedrà l’alternarsi di alcune canzoni appartenenti alla più recente discografia di Vasco – come “La verità” o “Quante volte” – a brani storici della sua carriera: canzoni come “Cosa succede in città”, “Asilo Republic”, “Gli spari sopra”, “C’è chi dice no”, “Vivere”, “Senza parole”, “Sally”, “Siamo solo noi” e “Vita spericolata”. Due, le sorprese più evidenti: l’inserimento di “Se è vero o no”, presente nella sola scaletta del 2003, e quello di “Vivere o niente”, suonata invece solo nel 2011. Il concerto terminerà, come di consueto, sulle note di “Albachiara”, che sarà anticipata da “Canzone”, con il classico saluto a Massimo Riva, lo storico chitarrista di Vasco, scomparso il 31 maggio di vent’anni fa.

Vasco Rossi in concerto allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro: le info

L’inizio del concerto di Vasco Rossi allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro è in programma per le 21. I biglietti per lo show non sono più disponibili sul sito di Viva Ticket, mentre è possibile acquistarli ancora presso i punti vendita autorizzati. La struttura si trova al civico 142 di viale Europa e al suo esterno è dotata di ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Il “Non Stop Live 2019” di Vasco Rossi: le date

Dopo la data zero in programma allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, il “Non Stop Live 2019” proseguirà con ulteriori otto concerti. I primi sei appuntamenti sono in programma per l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano: si tratta del record assoluto di spettacoli al Meazza all’interno dello stesso tour. Record, per altro, che fino a quest’anno apparteneva comunque allo stesso Vasco. Quindi, il Blasco volerà in Sardegna, dove sarà protagonista sul palco il 18 e il 19 giugno alla Fiera di Cagliari. Una doppia data molto attesa, visti i nove anni di assenza del Komandante dall’isola. Sul sito di Viva Ticket è possibile acquistare i soli biglietti per i due show in Sardegna: per il primo concerto, al prezzo di 60.38 euro per il posto unico; per il secondo concerto, anche al costo di 72.45 euro per il pit gold. Esaurite, invece, le disponibilità su internet relative ai sei concerti allo stadio San Siro.