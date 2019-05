Ed Sheeran, su Instagram parte del nuovo singolo in attesa dell'album

Ed Sheeran, stella britannica del pop, è al lavoro su un nuovo album di inediti che lo vedrà collaborare con alcuni degli artisti più influenti del momento musicale. Il titolo del progetto è “No. 6 Collaborations Project” e ha già dato alla luce due singoli: il primo è “I Don’t Care” feat. Justin Bieber e il secondo, uscito il 23 maggio, è “Cross Me” feat. Chance the Rapper & PnB Rock.

Cross Me feat. Chance the Rapper

“Cross Me” è il nuovo singolo di Ed Sheeran in collaborazione con i rapper americani Chance the Rapper e PnB Rock: la release è arrivata il 23 maggio dopo un annuncio tre giorni prima in cui invitava i suoi fan a individuare gli artisti in featuring. Il brano è stato scritto dallo stesso Sheeran insieme a Chancellor Bennett, Fred Gibson e Rakim Allen. Il lyrics video attualmente pubblicato su YouTube ha già raggiunto e superato i 6 milioni di visualizzazioni. Il singolo arriva a qualche giorno di distanza dalla canzone precedente, “I Don’t Care” feat. Justin Bieber.

“No. 6 Collaboations Project”, nuovo album per Ed Sheeran

“No. 6 Collaboations Project” segue il successo da Grammy dell’album “Divide”, rilasciato da Ed Sheeran nel 2017 e da cui sono stati estratti alcuni dei pezzi più importanti della sua carriera, come “Shape of You”, “Castle on the Hill” e “Happier”.

Quarto disco della carriera di Sheeran, “No. 6 Collaboations Project” uscirà il 12 luglio 2019 per le etichette Asylum e Atlantic Records. L’album sarà un proseguimento dei suoi ultimi 5 extended play, ultimo dei quali intitolato “No. 5 Collaboations Project” (2011): Parlando su Instagram, lo ha presentato così: «Prima di essere scritturato, nel 2011, ho inciso un EP chiamato “No. 5 Collaborations Project”. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, e quindi ho iniziato il No. 6 sul mio laptop mentre mi trovavo in tour, l’anno scorso. Sono un grande fan degli artisti con cui ho collaborato e mi sono divertito molto nella realizzazione delle canzoni». “No. 6 Collaborations Project” è un album composto da 15 tracce, 3 in più della media dei dischi precedenti che non hanno mai superato i 12 brani. Come si può intuire facilmente dal titolo, ogni traccia sarà un featuring con un artista famoso. Segue l’elenco completo delle canzoni in tracklist, tenendo presente che i titoli ci sono già tutti ma gli artisti in collaborazione verranno annunciati gradualmente: