Luca Carboni in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Così come annunciato dai direttori del Mi Ami Festival, Stefano Bottura e Carlo Pastore, la scaletta dell’edizione 2019 fotografa il presente, il futuro e il passato della musica italiana, con una line up fatta di debutti assoluti e di omaggi speciali. Tra i tantissimi artisti presenti, c'è anche Luca Carboni. Un artista che apprezza la crescita delle nuove leve e che ha collaborato anche con alcuni dei cantautori presenti al Festival. Il cantautore bolognese sarà in scena sul palco Tidal Stage domenica 26 maggio. L’artista chiuderà la serata alle 22.50 dopo le esibizioni di Giovanni Truppi, Giorgio Canali, Bugo e Dimartino. La quindicesima edizione del Mi Ami Festival è dedicato al tema “Amor Vincit Omnia” e si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). Tre giorni incentrati sulla musica ma anche sull’arte, lo storytelling e l’intrattenimento con un’esperienza a 360 gradi.

Il tour di Luca Carboni

Luca Carboni ha chiuso ad aprile lo “Sputnik tour” nei teatri che lo ha tenuto impegnato per circa due mesi. Dal 10 maggio è iniziata la leg estiva dello stesso tour che lo vedrà in giro per l’Italia nei festival e nelle piazze. Con lui la band con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Antonello D’Urso alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. Dopo le date di Cagnano Varano, Vitorchiano e Casarano, queste sono le date previste finora per l’estate in un calendario in continuo aggiornamento:

26 maggio – Mi Ami Festival di Milano

8 giugno - Piazza Aldo Moro a Rami Di Ravarino (MO)

20 luglio - Pratovecchio Stia, Aspettando Naturalmente Pianoforte

25 luglio - Piazza Lancillotti a Visciano (NA)

La possibile scaletta del concerto

Tra le canzoni in scaletta per lo “Spuntnik tour” 2019 ci sono “Una grande festa”, “Io non voglio”, “Amore digitale” e “2”. Presenti anche pezzi del precedente disco “Pop-Up” come “Luca lo stesso” e “Bologna è una regola”. Infine, non mancano i più grandi successi della carriera di Carboni, da “Mare mare” a “Farfallina”, da “Inno nazionale” a “Silvia lo sai”. Al MiAmi Festival il cantautore potrebbe fare riferimento alla scaletta utilizzata il 28 ottobre all’Atlantico di Roma. Ovviamente le canzoni portate in scena potrebbero subire variazioni. Inoltre lo stesso Luca Carboni ha annunciato un duetto con Giorgio Poi per il brano “Prima di partire” tratto dal suo ultimo cd:

Segni del tempo Amore digitale Il tempo dell’amore I figli dell’amore L’amore che cos’è 2 La nostra strada L’alba Bologna è una regola Sputnik Ogni cosa che tu guardi Il mio cuore fa ciock! Farfallina Gli autobus di notte Stellina (dei cantautori) Silvia lo sai Io non voglio Luca lo stesso Prima di partire Inno nazionale Ci vuole un fisico bestiale Mare mare Una grande festa Fragole buone buone Vieni a vivere con me

L’orario di apertura di tutti e tre i giorni è alle ore 16.00. I biglietti giornalieri per il Mi Ami Festival 2019 costano 28 euro + diritti di prevendita, mentre i bambini fino a 12 anni compresi entrano gratis. Non è possibile acquistare l'abbonamento in cassa, ma solo online.