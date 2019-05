Mi Ami Festival a Milano: il programma completo e i cantanti

Per la quindicesima edizione del Mi Ami Festival, gli organizzatori hanno deciso di puntare sul tema “Amor Vincit Omnia”. Si parla di amore in tutte le sue declinazioni con una variazione del classico virgiliano. L’edizione 2019 si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) e saranno tre giorni incentrati sulla musica ma anche sull’arte, lo storytelling e l’intrattenimento. Tantissimi gli ospiti presenti e previsti in cartellone, una scelta motivata così dai direttori Stefano Bottura e Carlo Pastore: «La scaletta fotografa il presente, il futuro e il passato della musica italiana, con una line up fatta di debutti assoluti e di omaggi speciali». Da Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 e secondo all’Eurovision, a Luca Carboni, ce n’è per tutti i gusti. Tra le novità anche Massimo Pericolo, al debutto live. Grande attesa anche per i Coma Cose e Myss Keta. Spazio anche alla scena indie con Motta, Giorgio Poi e i Sick Tamburo.

Quattro palchi ed esperienza a 360 gradi

Al MiAmi Festival 2019 non mancherà il rap con nuovi protagonisti come Chadia Rodriguez e veri e propri veterani come Ensi e Nitro. Saranno quattro i palchi previsti per un’esperienza a 360 gradi e con una programmazione davvero variegata. Il palco Retro, novità di questa edizione, prevede live-set, serata open mic e momento karaoke per vivere appieno quella che è a tutti gli effetti una festa della musica. Per questa edizione è previsto anche l'angolo Mi Parli, lo speaker’s corner di Storielibere.fm per dare libero sfogo ai propri pensieri condividendoli con il pubblico e con le parole degli scrittori Valerio Millefoglie, Matteo B. Bianchi e Giulia Cavaliere. L’orario di apertura di tutti e tre i giorni è alle ore 16.00. I biglietti giornalieri per il Mi Ami Festival 2019 costano 28 euro + diritti di prevendita, mentre i bambini fino a 12 anni compresi entrano gratis. Non è possibile acquistare l'abbonamento in cassa, ma solo online.

Mi Ami Festival: programma completo e cantanti

Questo il programma completo e i cantanti che parteciperanno al Mi Ami Festival 2019:

Venerdì 24 maggio

Tidal Stage

19.30 - Egokid

20.30 - Clavdio

21.40 - Coma_Cose

23.05 - Fast Animals & Slow Kids

01.00 - Massimo Pericolo

01.40 - Speranza

02.20 - Ketama126

Palco Jowae

17.00 - Fadi

17.30 - Bartolini

18.10 - Dola

19.00 - Fulminacci

19.55 - Dutch Nazari

21.00 - Eugenio in Via di Gioia

22.15 - Giorgio Poi

23.40 - Franco126

Palco WeRoad

18.40 - La Hasna

19.10 - Maggio

19.50 - Avex

20.30 - Rokas

21.15 - Jesse The Faccio

22.05 - Gomma

23.05 - Psicologi

23.45 - Pippo Sowlo

00.20 - Tauro Boys

01.10 - Sxrrxwland

01.50 - Fuera

02.40 - Capibara

Palco Retro

21.00 - Tonno

22.40 - Malkovic

23.30 - Urali

00.15 - Giungla

01.00 - Disco Pianobar Karaoke

Sabato 25 maggio

Tidal Stage

18.30 - Auroro Borealo Orchestra

19.35 - Sick Tamburo

20.50 - Riccardo Sinigallia

22.20 - Motta

00.00 - Nitro

00.55 - Ensi

02.00 - Bassi Maestro

03.00 - Frenetik&Orange

Palco Jowae

17.00 - Tersø

17.40 - Tropea

18.25 - Irbis37

19.50 - Viktor Kwality

20.35 - Mike Lennon

21.05 - Chadia Rodriguez

21.50 - Venerus & His Orchestra

22.50 - Mahmood

00.00 - Myss Keta

Palco WeRoad

19.00 - Nico Laonda

19.50 - Elasi

20.40 - Mille Punti

21.35 - Le Feste Antonacci

22.35 - Dellacasa Maldive

23.40 - Uccelli

00.50 - Nava

01.55 - Emmanuelle

Palco Retro

19.15 - Janaki's Palace

20.00 - Caso

21.25 - The Pier

22.20 - The Gluts

23.15 - Cosmetic

00.10 - Yonic South

01.00 - Ariele Frizzanti

Domenica 26 maggio

Tidal Stage

18.20 - Giovanni Truppi

19.20 - Giorgio Canali

20.20 - Bugo

21.30 - Dimartino

22.50 - Luca Carboni

Palco Jowae

17.00 - Delmoro

17.45 - Canarie

18.40 - Angelica

19.40 - Any Other

20.45 - Andrea Laszlo De Simone

22.00 - I Have My Village

23.15 - La Rappresentante di Lista

Palco WeRoad

20.15 - Eugenia Post Meridiem

21.00 - Her Skin

21.45 - Ginevra

22.35 - Malihini

23.30 - Discoteca Paradiso

01.30 - Rockit All Starz Dj-set

Palco Retro