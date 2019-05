Massimo Pericolo in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Il Miami “Musica Importante a Milano” Festival della Musica Bella e dei Baci si tinge di rap grazie anche alla partecipazione di Massimo Pericolo, che porterà sul palco una discografia fresca e interessante che rivoluziona il concetto di rap e trap. Vediamo nel dettaglio chi è questo artista e quali brani potrebbe suonare all’interno della sua scaletta al Mi Ami venerdì 24 maggio, il giorno della sua partecipazione.

Dal nulla ai “7 miliardi”, ecco chi è Massimo Pericolo

Massimo Pericolo, pseudonimo di Alessandro Vanetti, nasce a Gallarate e sceglie il suo soprannome dopo essere stato arrestato nel 2014. Da quel momento ci vorrà ancora un po’ prima che l’artista si renda conto di avere un grande talento, e cominci a “crederci davvero”: nel 2017 pubblica “Baklava”, music video disponibile su YouTube, e si porta a casa 340 mila visualizzazioni e l’attenzione del panorama rap. Conosce i Crookers attraverso il rapper casertano Rafilù, ma è solo grazie al singolo successivo che la sua musica viene davvero accolta a braccia aperte all’interno della scena musicale rap italiana. Stiamo parlando di “Ansia”, brano di Ugo Borghetti del collettivo 126 (lo stesso di Franco126 e Carl Brave) in featuring con Massimo Pericolo.

Dopo “Ansia” arriva l’exploit: nel gennaio del 2019 il rapper pubblica infatti la canzone “7 miliardi”, brano prodotto dai Crookers & Nic Sarno. Il pezzo sfonda su YouTube con oltre 3 milioni e 300 mila visualizzazioni e un seguito pazzesco che lo rende uno dei rapper italiani emergenti da tenere d’occhio. Parlando con la rivista Vice, ha spiegato l’intento dietro “7 miliardi”: «A livello di scrittura è stato il primo pezzo in cui mi sono detto “faccio una trappata forte”. Ho spezzato le frasi, abbandonato gli incastri e volevo che in ogni barra ci fosse un concetto chiaro e limpido. È una cosa che cerco di fare sempre, ma secondo me qua mi è venuta particolarmente bene». Il 5 marzo 2019 arriva poi il singolo “Sabbie d’oro” in collaborazione con Generic Animal, prodotta da Palazzi d’Oriente e, il 12 aprile, esce ufficialmente il suo primo disco, intitolato “Scialla Semper”, dove Massimo Pericolo si riconferma uno dei provocatori più acuti degli ultimi anni in musica. Dopo il concerto al Miami Festival, l’estate del rapper si accenderà di appuntamenti imperdibili in giro per la Penisola, tra festival, concerti e DJ set che lo spingeranno da Milano fino a Cagliari e molto oltre ancora.

Ancora non ci sono informazioni sicure per quanto riguarda la scaletta di Massimo Pericolo al Mi Ami 2019, dove l’anti-trapper si esibirà in alcuni dei brani estratti dal nuovo disco. Non mancheranno pezzi indelebili come “Ansia”, “Sabbie d’oro”, la title track “Scialla Semper” e naturalmente “7 miliardi”, il brano che lo ha visto sfondare all’inizio del 2019. Sono queste alcune delle canzoni che anticiperanno la potenziale scaletta del fitto calendario di appuntamenti estivi di Massimo Pericolo, lo “Scialla Semper Tour 2019”.