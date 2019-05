Carl Brave: il tour di "Notti Brave" arriva in Europa, ecco le date

Carl Brave ha annunciato le date del tour “Notti Brave in Europa”, ecco le città europee dove si esibirà in concerto

La musica di Carl Brave alla conquista dell’Europa: dopo il tour nei teatri e le date estive in Italia, il cantautore / rapper romano partirà per esibirsi in otto diverse capitali europee. A partire dal 10 ottobre 2019, il suo ultimo album “Notti Brave” verrà presentato live a Lisbona, Madrid, Barcellona, Parigi, Berlino, Bruxelles, Londra e Amsterdam.

“Notti brave in Europa”: le date del tour

Forte del successo riscontrato tra il pubblico, prima per merito del progetto in duo con Franco126 e successivamente grazie all’album solista “Notti brave” (certificato disco di platino), Carl Brave si è messo alla prova con varie sfide live. Questo 2019 ha dato il via al suo primo tour nei teatri, ed ora ecco un nuovo traguardo da raggiungere: “Notti Brave in Europa”. L’esordio sui palchi d’oltreconfine avverrà il prossimo 10 ottobre, con otto tappe autunnali nei club delle più importanti capitali europee. L’annuncio è arrivato poco dopo l’uscita del singolo di Elisa “Vivere tutte le vite”, a cui Carl Brave ha collaborato per una nuova versione del brano. Di seguito, il calendario con tutte le date in programma per le “Notti Brave in Europa” del cantautore romano:

10 ottobre Lisbona, LAV

12 ottobre Madrid, Sound Stage

13 ottobre Barcellona, Razzmatazz

15 ottobre Parigi, Badaboum

17 ottobre Berlino, Binuu

19 ottobre Bruxelles, Botanique

21 ottobre Londra, O2 Academy Inslington

23 ottobre Amsterdam, Q Factory

Notti Brave: le date del “Summer tour”

Prima di partire per l’avventura europea, Carl Brave sarà protagonista di un lungo tour estivo con date in tutta Italia, tra festival e live all’aperto. Dopo un inverno di concerti nei teatri, la tournée estiva prenderà il via il prossimo 8 giugno con la data in programma al Nameless Music Festival di Barzio (LC), per poi proseguire fino al mese di settembre. I biglietti per il “Summer tour” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 20 euro + diritti di prevendita e variano a seconda della data selezionata. Ecco tutti gli appuntamenti estivi di Carl Brave: