Ghemon in concerto al Wired Fest di Milano: la scaletta

Il concerto di Ghemon è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi del Wired Next Fest , la manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio nel quartiere Porta Venezia di Milano. Il cantante salirà sul palco nella giornata di venerdì.

Uno degli eventi milanesi più attesi dell’anno? Ovviamente il Wired Next Fest, in programma dal 24 al 26 maggio presso i centralissimi Giardini Indro Montanelli, situati presso Corso Venezia 55.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ottenuto sempre maggior risonanza fino a diventare uno dei principali eventi su suolo italiano in grado di attirare l’attenzione di migliaia di persone, pronte a spostarsi da ogni parte del Bel paese per tuffarsi in convegni, incontri, concerti ed eventi che per tre giorni trasformeranno il quartiere di Porta Venezia nel centro della movida cittadina.

Ghemon: grande attesa per il concerto

Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, nasce il 1° aprile 1982. Fin da piccolo l’amore per la musica è fortissimo e a questo si aggiunge anche quello per la street art che in seguito influenzerà i suoi lavori. La grande esplosione mediatica arriva nei primi anni di questo decennio quando il suo stile si differenzia da tutti gli altri imponendosi nel mercato discografico. Nel febbraio del 2019 l’artista prende parte alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” che ottiene ottimi riscontri da parte del pubblico e della critica terminando la sua corsa alla dodicesima posizione.

Ghemon: il concerto al Wired Next Fest

Venerdì 24 maggio Ghemon darà il via alla nuova serie di tappe che toccheranno tutta l’Italia. Il primo concerto è fissato proprio per la prima giornata del Wired Next Fest 2019 di cui il cantante sarà uno dei principali protagonisti.

L’appuntamento, stando a quanto riportato sul sito ufficiale della manifestazione, è fissato per le 20:30, ovviamente presso i Giardini Indro Montanelli, e la chiusura dovrebbe avvenire intorno alla mezzanotte. Ghemon salirà sul palco sia per esibirsi live sia per regalare ai presenti un energico DJ set.

Al momento non ci sono ancora indiscrezioni su quali brani verranno eseguiti, in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma l’artista si esibì con tre brani: "Un temporale", "Criminale emozionale" e infine ”Rose Viola”.