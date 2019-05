Ghemon inaugurerà il tour estivo il 24 maggio a Milano

Dopo essersi esibito sul palco del Concertone del Primo Maggio, Ghemon annuncia che sarà ospite del Wired Next Fest a Milano il 24 maggio, data con cui aprirà ufficialmente il suo tour estivo. Nel live che si terrà all’annuale festival dedicato all’innovazione promosso dalla rivista Wired, Ghemon proporrà alcuni dei pezzi più famosi del suo repertorio, tra tutti quel “Rose Viola” presentato all’ultimo festival di Sanremo, che ha guadagnato l’ampio consenso della critica e del pubblico. Un successo meritato perché l’artista hip-hop, mostrando una maturazione artistica costante, si è dimostrato uno dei più talentuosi esponenti italiani del genere, grazie a uno stile personale, ricercato, che miscela rap e cantautorato.

La crescita di Ghemon: dai primi dischi rap al successo di Sanremo con “Rose Viola”

I primi dischi del rapper campano mischiano elementi di rap, soul, jazz e funk in modo abbastanza originale anche se non stilisticamente perfetto. Della categoria fanno parte “La rivincita dei buoni” (2007), “E poi, all’improvviso, impazzire” (2009) e “Qualcosa e cambiato” (2012). La svolta, in cui è evidente la maturità artistica raggiunta da Ghemon, arriva con “ORCHIdee” (MacroBeats/Artist First) del 2014, disco grazie al quale il cantante ha iniziato a esibirsi in tour con la band “Le Forze del Bene”. Un’unione che si rivelerà fondamentale in seguito perché il gruppo suonerà anche nel disco successivo del 2017, “Mezzanotte”, che rappresenta il primo vero successo commerciale del rapper avellinese. L’album si piazza infatti terzo nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia a novembre 2018, e il singolo estratto “Un temporale” viene certificato disco d’oro. Il resto è storia, con la partecipazione a Sanremo e il nuovo tour che sta per iniziare.

Da Milano a Francavilla a Mare: tutte le date del tour annunciate al momento

Ghemon si esibirà sui palchi dei festival musicali più importanti della penisola, partendo proprio dal Wired Next Fest, festival promosso dall’omonima rivista dedicata all’innovazione che si svolgerà presso i giardini Indro Montanelli il 25 maggio. Poi il tour sbarcherà a Firenze per il Macan Music di Porsche il 6 giugno, e proseguirà al Core Fest di Treviso, prima di toccare Bologna per l’Indimenticabile Festival, Gardone Riviera per il Festival del Vittoriale, Genova per il Goa Boa, Pescoluse, Napoli al Noisy Naple Fest, Grottaglie per il festival Carsica, e infine concludersi – almeno per il momento – a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, quando Ghemon si esibirà allo Shock Wave Fest.

Ecco di seguito in dettaglio tutte le date dei concerti annunciate finora