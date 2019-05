Coma Cose in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Il palco del Mi Ami Festival rappresenterà il via del tour estivo per i Coma Cose. Il duo milanese salirà sul palco dell'Idroscalo di Milano venerdì 24 maggio alle ore 21.50 sul Tidal Stage per far partire così il “Hype Aura Summer Tour”, il ciclo di concerti a supporto del loro primo album sulla lunga distanza, “Hype Aura” per l’appunto, uscito lo scorso 15 marzo. Dopo la partecipazione al concertone del Primo Maggio, Fausto Lama (nome d’arte di Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano) lanciano dal MiAmi la loro lunga estate. Come è cambiata la vita dei due nel giro di un paio d’anni. La prima canzone pubblicata insieme risale al 23 febbraio 2017, quando su YouTube fa la sua comparsa “Cannibalismo”, brano intenso e provocatorio che offre spunti di riflessione sulla società moderna. Seguono “Golgota”, “Deserto” e “Jugoslavia”, il 27 giugno dello stesso anno. Il 13 ottobre 2018 esce il loro primo EP, intitolato “Inverno Ticinese”, con produzioni di Mamakass e label AsianFake. «All’inizio volevamo fare una canzone, poi non ci stava tutto in un brano e i pezzi sono diventati tre,» spiegano i Coma Cose sui profili social, «È la nostra colonna sonora per questo inverno ormai alle porte. Ci ribecchiamo, così ci dite che ne pensate!» Le tracce in questione s’intitolano rispettivamente “Anima Lattina”, French Fries” e “Pakistan”. Tra i loro successi più virali ricordiamo “Post Concerto”, videoclip da quasi tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2019 è finalmente arrivato il loro primo studio album, intitolato “Hype Aura”, una collezione di brani eccellenti che consolida la qualità già preannunciata dai brani usciti in precedenza.

Il “Hype Aura Summer Tour”

Nove date, nove occasione per immergersi nel caleidoscopio musicale dei Coma Cose. Il “Hype Aura Summer Tour” si apre al MiAmi ma proseguirà fino a settembre, con una vera chicca: la partecipazione allo Sziget Festival, uno dei maggiori festival europei che si tiene ogni anno ad agosto a Budapest. Oltre alla partecipazione al Primo Maggio di Roma, i Coma Cose erano stati ospiti, il 26 aprile, della dodicesima edizione di “Milano per Gaber”, esibendosi in una loro personalissima reinterpretazione di “Destra-sinistra” del grande cantautore. Di seguito tutte le date in programma:

Venerdì 24 maggio – Milano, Mi Ami Festival

Martedì 18 giugno – Padova, Sherwood Festival

Sabato 13 luglio – Bologna, Indimenticabile Festival

Venerdì 19 luglio – Grugliasco (TO), Gru Village (con Canova)

Sabato 20 luglio – Roma, Villa Ada

Sabato 3 agosto – San Severino (PZ), Pollino Music Festival

Domenica 4 agosto – Patti Marina (ME), Indiegeno Festival

Sabato 10 agosto – Budapest, Sziget Festival

Sabato 7 settembre – Palma Campania (NA), Ecosuoni Festival

La possibile scaletta

Essendo la prima data del tour estivo per i Coma Cose, è difficile ipotizzare la scaletta che il duo porterà sul palco del Mi Ami Festival. Come riferimento, però, si può prendere quella di uno degli ultimi live primaverili della band, quella della scorso 2 aprile all’Alcatraz di Milano, che riportiamo di seguito: