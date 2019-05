Maneskin in concerto, si aggiungono le date di Barcellona e Parigi

Due nuovi appuntamenti oltre confine per i Maneskin. Dopo il mini tour dello scorso febbraio, che li aveva portati a fare sold out persino a Londra, la band varcherà le Alpi per tre concerti questa estate: gli ultimi due appena annunciati, quello di domenica 14 luglio al Doctor Music Festival di Barcellona e quello di mercoledì 11 settembre a La Cigale di Parigi, che si aggiungono al già fissato live di sabato 27 luglio a Bellinzona per il Castle On Air. Quello nella capitale francese sarà poi uno degli ultimi live del lunghissimo “Il ballo della vita Tour”, iniziato ormai lo scorso novembre e che ha mietuto successi in tutta Europa.

La coda estiva de “Il ballo della vita tour”

Salgono così a dieci più uno gli appuntamenti estivi con i Maneskin al momento in programma, dopo la chiusura della leg primaverile con il concerto dello scorso 12 aprile a Padova. L’uno è rappresentato dall’ospitata che la band farà il 4-5 giugno sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Music Awards 2019, mentre pochi giorni dopo riprenderà da Treviso la parte estiva del lungo tour. I biglietti per tutte le date ancora disponibili sono in vendita su Ticketone, i prezzi partono da 28,75 euro. Di seguito il calendario completo degli eventi, già costellati da un paio di sold out:

Domenica 9 giugno – Treviso, Core Festival (con Articolo 31 e altri)

Domenica 23 giugno – Roma, Roma Summer Fest SOLD OUT

Lunedì 24 giugno – Roma, Roma Summer Fest

Sabato 6 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con Salmo)

Domenica 14 luglio – Barcellona, Doctor Music Festival

Venerdì 19 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival (con Salmo)

Sabato 27 luglio – Bellinzona, Castle on Air

Domenica 25 agosto – Macerata, Sferisterio SOLD OUT

Mercoledì 11 settembre – Parigi, La Cigale

Sabato 14 settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

I numeri di un successo travolgente

Da mercoledì 10 aprile è in radio “L’altra dimensione”, il nuovo singolo in italiano dei Maneskin, già certificato disco d’oro, estratto dall’album “Il ballo della vita” (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), il primo progetto discografico della band certificato doppio disco di platino con oltre 138 milioni di stream e che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con quattro singoli in top ten. “L’altra dimensione” era stato preceduto dal singolo in inglese “Fear For Nobody” e dagli inediti in italiano “Morirò da re” (triplo disco di platino) e “Torna a casa”, la ballata che ha già conquistato quattro dischi di platino e ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale Fimi/GfK, raggiungendo il vertice delle chart iTunes e Spotify. Il brano, con oltre 54 milioni di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 75 milioni di visualizzazioni. Entrambe le tracce in italiano hanno raggiunto la prima posizione su iTunes e Apple Music e, dopo sei mesi, sono ancora presenti in Top 200 Spotify. Il gruppo continua a collezionare numerosi riconoscimenti, a partire dalle 66 date sold out con oltre 135 mila biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, 12 dischi di platino e quattro dischi d’oro, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, disco d’oro per la cover del brano “Begging”, doppio disco di platino per il nuovo album “Il ballo della vita”, contenente i singoli “Morirò da re” (triplo disco di platino), “Torna a casa” (quarto disco di platino), “L’altra dimensione” (disco d’oro) e “Le parole lontane” (disco d’oro). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 177 milioni di views su YouTube, più di 198 milioni di streaming su Spotify.