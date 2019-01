Maneskin, sold out date a Lugano e Londra

Anche il nuovo anno si sta rivelando ricco di soddisfazioni per i Maneskin. Il gruppo ha conquistato il doppio disco di platino per l’album “Il ballo della vita”, mentre lo stesso lavoro è stato tra i più venduti del 2018. Ora arrivano ottime notizie anche dal tour in programma in Europa. Sono infatti andate sold out le date di Londra e di Lugano, in programma rispettivamente il 22 e il 28 febbraio. Un grande riscontro che ha spinto gli organizzatori a raddoppiare la data a Londra per il 24 febbraio. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saranno in Europa dal prossimo mese e si esibiranno in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera e Belgio. Questo il calendario completo:

6 febbraio, Spagna, Barcellona – Razzmataz

7 febbraio, Spagna, Madrid – Cool Stage

9 febbraio, Francia, Parigi – Café De La Danse

12 febbraio, Svizzera, Zurigo – Kaufleuten

13 febbraio, Svizzera, Berna– Bierhübel

15 febbraio, Germania, Amburgo – Nochtwache

17 febbraio, Germania, Stuttgart – Schräglage

19 febbraio, Belgio, Bruxelles – Le Madeleine

22 febbraio, Inghilterra, Londra – Oslo (SOLD OUT)

24 febbraio, Inghilterra, Londra – Oslo

27 febbraio, Germania, Monaco – Backstage Club

28 febbraio, Svizzera, Lugano – Palazzo dei Congressi (SOLD OUT)

Il successo di "Torna a casa" e il nuovo singolo

Nel frattempo il videoclip del singolo “Torna a casa” si avvia verso i 53 milioni di clic su YouTube, mentre da venerdì 18 gennaio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Maneskin, “Fear For Nobody”. Un ritorno per il gruppo che dopo aver vinto la scommessa con gli ultimi due singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”, si cimenta nuovamente con la lingua inglese. "Fear For Nobody" rappresenta una succosa anteprima prima del tour in Europa. I Maneskin si sono già esibiti live fuori dai confini italiani a giugno 2018. La band ha partecipato all’Hurricane Festival di Scheeßel, in Germania, e all'O Son Do Camiño di Santiago de Compostela, in Spagna.

Il tour in programma da marzo

Al termine del tour di febbraio, i Maneskin saranno in scena per la seconda parte de “Il Ballo della Vita Tour”. Il 7 marzo 2019 torneranno sul palco nel nostro Paese e così come la prima parte, anche per la tournée primaverile tutte le date sono andate velocemente sold out. Non è bastato aumentare i concerti a Firenze, Milano e Roma, il successo della band continua a conquistare il pubblico. Questo è il calendario aggiornato del tour dei Maneskin in Italia nel 2019: