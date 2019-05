Marco Mengoni, in concerto a Verona: info e scaletta delle 3 date

Marco Mengoni in concerto all’Arena di Verona per tre appuntamenti, la scaletta del concerto e tutte le info per partecipare

Sono tre date da dentro o fuori quelle che Marco Mengoni ha in programma all'Arena di Verona il 24, il 25 e il 26 maggio 2019. Saranno questi gli ultimi appuntamenti dell'Atlantico Tour 2019, la tournée primaverile dell'artista laziale, che proseguirà - come annunciato dallo stesso cantante nel corso dello show andato in scena al Nelson Mandela Forum di Firenze - anche nell'autunno del 2019, sempre all'interno dei palazzetti dello sport delle principali città d'Italia.

Marco Mengoni in concerto all'Arena di Verona: le info dei tre show

L'inizio dei tre concerti di Marco Mengoni all'Arena di Verona è in programma per le 21, ma le porte apriranno qualche ora prima. I tre show, come già detto, sono sold out da tempo, quindi non sono disponibili biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. L'Arena di Verona si trova in piazza Bra, cioè in pieno centro città, e in un'area pedonale. Ciononostante, a poche centinaia di metri dall'Arena si trovano diversi parcheggi - la maggior parte dei quali a pagamento - in cui è possibile posteggiare la propria auto. Da lì si può raggiungere la struttura a piedi in pochi minuti di camminata.

Marco Mengoni in concerto all'Arena di Verona: la scaletta dei tre show

La scaletta dei tre concerti di Marco Mengoni all’Arena di Verona sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Atlantico”, l’ultimo album di inediti dell’artista laziale. Tra questi non mancheranno il singolo attualmente in rotazione radiofonica “Muhammad Ali” né il brano “Hola (i Say)” inciso in duetto con l’artista britannico Tom Walker: i due brani apriranno e chiuderanno il concerto. Ci saranno altri 2 singoli provenienti dal disco: “Voglio” e “Buona vita”. In aggiunta naturalmente alla tante canzoni che hanno reso celebre la carriera dell’artista: brani come “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Sai che”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani” e “L’essenziale”, oltre che la title track dell’ultimo album, “Atlantico”. Nel corso delle tre serata ci sarà posto anche per un brano dal testo in spagnolo: “La casa Azul”

La Probabile scaletta dei tre concerti in sold-out di Marco Mengoni all’Arena di Verona, in programma il 24, 25 e 26 maggio 2019