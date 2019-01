Marco Mengoni: la tracklist dell'album "Atlantico”

“Atlantico” è l’ultimo album di Marco Mengoni, pubblicato il 30 novembre 2018 per la Sony Music. La release ha riscosso immediatamente un successo straordinario. In pochi mesi ha superato le 50 mila unità di vendita, assicurandosi un disco di Platino FIMI, grazie anche a singoli del calibro di “Voglio” e “Buona Vita”. In gennaio è inoltre prevista l’uscita della versione spagnola, con una tracklist rivisitata per incontrare i gusti internazionali degli appassionati di Mengoni.

“Atlantico”, il disco più venduto del 2018

Ci aveva già provato nel 2014 con “Incomparable”, versione spagnola de “L’essenziale”. Poi, nel 2015, si era cimentato con “Invincible”, che aveva anticipato l’uscita dell’album “Liberando Palabras”, riadattamento di “Parole in Circolo”. Marco Mengoni vuole conquistare il mercato internazionale, e anche quest’anno ci riprova con la versione tradotta di “Atlantico", un disco che si fregia di alcune collaborazioni senza frontiere, tra cui “Hola (I Say)” con Tom Walker e Amalia con Selton e Vanessa Da Mata. “Hola” è diventata anche una delle 100 canzoni più shazammate al mondo, consegnando a Mengoni un nuovo, inatteso record per il 2018.

Ecco la tracklist ancora non ufficiale della versione in spagnolo di “Atlantico”. L’ordine dei brani non è ancora definitivo:

Quiero Hola (I Say) (feat. Tom Walker) Buena Vida Muhammad Ali La Casa Azul Pa’ Que Lo Tires Intro Della Ragione Solo Ahora Amalia (feat. Vanessa Da Mata e Selton) Revoluciones Everest Los Días de Mañana A Través del Atlántico Hola Dos Locos

L’uscita dell’album “Atlantico” in spagnolo è prevista per il 18 gennaio 2019. In un’epoca così difficile, “Atlantico” sceglie di rivolgersi apertamente, e con il sorriso, al tema scottante dell’integrazione culturale. Zaino in spalla, Mengoni è partito per un viaggio alla ricerca di se stesso e di nuove idee musicali, esplorando il Sudamerica, il Medio Oriente e l’Africa per lasciarsi influenzare dal ritmo della vita locale e dalla musica che piace nelle strade di quello che appare un altro mondo. Mengoni spiega: «Sono andato a cercare il contrasto con la mia vita di sempre, cercando esperienze mai provate prima e che non immaginavo neanche: ho girato Cuba in autostop, andando a ricercare i suoni della tradizione salsera e rumbera – e poi New York, dove mi sono sentito solo in una città dal meltin’ pot incredibile».

Mengoni in tour: tutte le date

Il successo clamoroso di “Atlantico” è alimentato anche dalla grande attesa per il tour 2019, che avrà inizio il 27 aprile a Torino. La grandissima adesione alle tappe già disponibili ha convinto gli organizzatori a triplicare alcune delle date disponibili, in maniera da accomodare tutti i fan appassionati di Mengoni. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei punti di prevendita autorizzati, presenti in tutta Italia. Ecco il calendario aggiornato: