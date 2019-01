Marco Mengoni in concerto, le date del tour 2019

Tutte le date in programma per il tour di Marco Mengoni. Sono 15 gli appuntamenti in Italia, cinque invece i concerti in Europa

Uscito il 30 novembre in tutta Europa, il nuovo album di Marco Mengoni continua a riscuotere un incredibile successo di critica e soprattutto di pubblico. “Atlantico”, pubblicato in 5 versioni differenti da collezione, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI e anche durante le festività è stato l’album più venduto in Italia. Trainato dai singoli “Buona Vita”, “Voglio” e “Hola (I Say)”, ha già raggiunto il disco di platino e sono già oltre 10 milioni gli stream dell'album su Spotify. Proprio l’ultimo singolo, che vede la collaborazione di Tom Walker, è ai vertici di tutte le classifiche radio e digitali, si è confermato nella top 5 della classifica FIMI ed è stabilmente al primo posto su iTunes e in top 5 su Apple Music.

Anche il video che accompagna il brano è tra i più visti di queste settimane. Le immagini raccontano l'intreccio di destini e vite diverse, collegate da fili invisibili. Il video nasce da un'idea di Marco Mengoni ed è stato diretto da Shipmate + Giulio Rosati. In merito alla collaborazione con Tom Walter, il cantante ha dichiarato: «Sentivo che sarebbe stato perfetto l’impasto delle nostre due voci e sono stato davvero contentissimo di sapere che al primo ascolto Tom ha avuto la mia stessa sensazione. Nel tempo siamo diventati amici e ci siamo divertiti tantissimo a costruire insieme la melodia del brano e a girare il video!».

Le date del tour di Marco Mengoni

Un successo clamoroso che aumenta l’attesa per il tour di Marco Mengoni in programma dal 27 aprile a Torino. La grande richiesta di biglietti ha spinto gli organizzatori a triplicare le date a Milano e all’Arena di Verona. Sono diventate così 15 le date in programma per il tour di Marco Mengoni e i biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati e presenti in tutta Italia. Questo il calendario aggiornato del tour:

27 aprile Torino – Pala Alpitour

1 maggio Milano – Mediolanum Forum

2 maggio Milano – Mediolanum Forum

4 maggio Milano – Mediolanum Forum – nuova data

8 maggio Roma – Palazzo Dello Sport (ex-Palaeur)

10 maggio Roma – Palazzo Dello Sport (ex-Palaeur) – nuova data

13 maggio bari – Palaflorio

16 maggio Caserta – Pala Deco’

18 maggio Eboli – Palasele

21 maggio Firenze – Nelson Mandela Forum

24 maggio Verona – Arena Di Verona

25 maggio Verona – Arena Di Verona

26 maggio Verona – Arena Di Verona – nuova data

29 maggio Rimini – Rds Stadium

30 maggio Bologna – Unipol Arena

Il mini tour in Europa: le date

Prima del tour in Italia, Marco Mengoni si esibirà in un piccolo tour europeo nel mese di aprile. Il cantante, che ha conquistato un record assoluto per un artista italiano entrando tra i brani più ricercati su Shazam, si esibirà a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid. Riscalderà così i motori in vista degli appuntamenti in Italia. I biglietti sono disponibili su livenation.it dal 7 dicembre per Berlino, Zurigo, Monaco e Parigi e da gennaio per Madrid. Queste le date in programma: