"Atlantico" di Marco Mengoni conquista il disco di platino

Marco Mengoni ha festeggiato i suoi 30 anni con la conquista del disco di platino per “Atlantico”. Sono oltre 50 mila le copie vendute, un traguardo annunciato dallo stesso cantante con un post su Instagram. Uscito lo scorso 30 novembre, “Atlantico” ha conquistato il disco di platino in meno di un mese e guida la classifica degli album più venduti in Italia. Il successo del nuovo lavoro discografico di Marco Mengoni è dovuto anche al grande riscontro avuto dal terzo singolo estratto “Hola (I say)”, in collaborazione con Tom Walter. È attualmente sul podio dei brani più trasmessi e nella top 5 tra quelli più scaricati, inoltre il video ha superato i 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, mentre la clip della versione solo italiana di “Hola”, girata dal vivo a Palazzo Madama, si avvia a toccare i 3 milioni. Per il disco, Marco Mengoni ha collaborato con alcuni dei musicisti più importanti del panorama nazionale e internazionale, tra cui Takagi & Ketra, Mauro Pagani, El Guincho e i Rudimental, Tom Walker, Adriano Celentano, Vanessa da Mata e i Selton. All’interno dell’album, Mengoni fa una serie di dediche a personaggi che hanno lasciato un segno nel suo bagaglio culturale, tra cui Amalia Rodriguez, regina del Fado, ma anche a Frida Kahlo e Mohammad Ali, che il cantante ha scoperto essere un pioniere del rap.

Il successo di "Hola (I Say)" e il tour in Europa

Lo stesso “Hola (I Say) ha conquistato un record davvero particolare per il mercato italiano. La canzone è tra le 100 più cercate al mondo su Shazam, app di identificazione musicale. Un dato che evidenzia come il brano sia coinvolgente e in grado di attirare anche chi non è fan di Marco Mengoni. Chi ascolta la canzone vuole conoscerne il titolo e utilizza l’app per avere una risposta. Il successo di “Hola (I Say)” è certificato dal primato nella classifica delle canzoni più richieste su iTunes. Ovviamente visto il successo dell’album e dei nuovi brani di Marco Mengoni, c’è grande attesa per il tour che si dividerà in due parti. Il cantante partirà per l’Europa per cinque concerti che terrà nel mese di aprile. Queste le date in programma:

8 aprile 2019 - Berlino, Tempodrom

10 aprile 2019 - Zurigo, Volkshaus

12 aprile 2019 - Monaco, Tonhalle

14 aprile 2019 - Parigi, La Cigale

17 aprile 2019 - Madrid, Joy

Le date del tour in Italia di Marco Mengoni

Subito dopo, darà il via al tour italiano con la prima data in programma il 27 aprile al Pala Alpitour di Torino. Data la grande risposta dei fan, sono state aggiunte ulteriori date a Milano, Roma e Verona. In tutto saranno 15 gli spettacoli in un mese con atto finale all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati della penisola. Queste le date in programma: