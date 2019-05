Marco Mengoni in tour: annunciate nuove date in autunno. Il video

Dopo la tournée attualmente in corso nei palazzetti dello sport delle principali città italiane, l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni continuerà negli stessi luoghi anche nell’autunno del 2019. Con l’aggiunta, però, di diverse date fuori dai confini nazionali. Ad annunciarlo, in un video, è stato lo stesso cantante di Latina, “aiutato” dai fan accorsi al suo concerto al Mandela Forum di Firenze. Mentre un visibilmente emozionato Mengoni diceva ad alta voce la data, sullo schermo alle sue spalle appariva la scritta della città che avrebbe ospitato il concerto: nomi letti ad alta voce dal pubblico davanti a lui.

Il tour autunnale di Marco Mengoni debutterà il 6 novembre al Pala Evangelisti di Perugia, per terminare il 26 dello stesso mese al Palacalafiore di Reggio Calabria. Quindi, dopo dieci date in nove palazzetti dello sport del nostro Paese, inizierà la leg europea, al via l’8 dicembre dal Batschkappe di Francoforte, con l’ultimo concerto in programma il 28 dicembre al Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Le date finora annunciate del tour di Marco Mengoni, in programma in Italia e in Europa nell’autunno del 2019



Mercoledì 6 novembre 2019 Perugia, Pala Evangelisti



Venerdì 8 novembre 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum



Sabato 9 novembre 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum



Martedì 12 novembre 2019 Mantova, Grana Padano Arena & Theatre



Giovedì 14 novembre 2019 Conegliano (TV), Zoppas Arena

Domenica 17 novembre 2019 Pesaro, Vitrifrigo Arena



Martedì 19 novembre 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum



Venerdì 22 novembre 2019 Roma, Palazzo dello Sport



Martedì 26 novembre 2019 Reggio Calabria, Palacalafiore



Giovedì 28 novembre 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Domenica 8 dicembre 2019 Francoforte, Taschkappe

Martedì 10 dicembre 2019 Colonia, Carlswerk

Domenica 15 dicembre 2019 Barcellona, Sala Barts



Mercoledì 18 dicembre 2019 Londra, Shepherd’s Bush Empire



I biglietti per il tour autunnale di Marco Mengoni saranno in vendita sui siti di TicketOne e di Ticket Master e presso tutti i punti vendita autorizzati dalle 16 di venerdì 24 maggio.

L’”Atlantico Tour 2019” primaverile di Marco Mengoni

Prima della tournée autunnale, Marco Mengoni dovrà però portare a termine il tour che lo vede attualmente impegnato nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 22 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze: una data sold out da settimane. Quindi ci sarà il triplo concerto del 24, 25 e 26 maggio all’Arena di Verona. I biglietti per il secondo e il terzo concerto sono completamente esauriti da tempo, mentre è ancora disponibile a 69 euro qualche tagliando per la poltronissima numerata per la prima serata. Quindi lo show successivo (da tutto esaurito) avrà luogo il 29 dello stesso mese all’RDS Stadium di Rimini. La tournée terminerà il 30 maggio sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in Provincia di Bologna: sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile accaparrarsi un biglietto per il parterre in piedi (a 41.40 euro) e per la gradinata numerata con visione laterale limitata (a 52.90 euro).