L’appuntamento è per il 16 maggio: giorno in cui l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni farà tappa al Paladecò di Castel Morrone, in Provincia di Caserta. Nuova data della tournée dell’artista laziale, dedicata al suo ultimo disco di inediti, “Atlantico”, pubblicato il 30 novembre dello scorso anno su etichetta Sony Music.

Tutte le info per partecipare al concerto di Marco Mengoni a Caserta

L’inizio del concerto di Marco Mengoni a Caserta è in programma per le 21. Sono ancora disponibili diversi tagliandi, sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita autorizzati, a partire da 41.40 euro, prezzo relativo al posto unico. A 57.50 euro, invece, si trovano i biglietti per la tribuna numerata con visibilità laterale limitata; infine, esauriti i posti nella tribuna numerata. Il Paladecò si trova a Castel Morrone, nel casertano, lungo la S. S. Sannitica, in località Pezza delle Noci. È possibile raggiungere il palazzetto con l’autobus in direzione Caiazzo (ma le corse sono solo giornaliere). In alternativa, è consigliabile utilizzare l’auto: provenendo dall’autostrada A1, prendere l’uscita per Santa Maria Capua Vetere. Provenendo dal centro di Caserta, invece, seguire le indicazioni per San Leucio. All’esterno della struttura è presente un ampio parcheggio.

Marco Mengoni in concerto a Caserta: la scaletta

Come già detto, la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Caserta vedrà come protagoniste assolute le canzoni tratte dall’ultimo disco dell’artista, “Atlantico”, tra cui i quattro singoli finora estratti: “Voglio”, “Buona vita”, “Hola (I Say)” (registrato in duetto con Tom Walker e il recente “Muhammad Alì”, il brano attualmente in rotazione radiofonica. Oltre a queste, nel corso della serata saranno presentate anche alcune tra le canzoni più apprezzate della discografia del cantante laziale, come “Ti ho voluto bene veramente”, “Sai che”, “Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani” e “L’essenziale”. Il concerto inizia sulle note dell’ultimo singolo “Muhammad Alì” per terminare su quelle dell’altro singolo “Hola (I Say)”.

La probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni a Caserta

Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa Azul Onde Amalia Guerriero Mille lire 20 sigarette Le cose che non ho Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola

L’ "Atlantico Tour 2019" di Marco Mengoni

Dopo il concerto in programma a Caserta, l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane: il prossimo appuntamento è in programma per il 18 maggio al Palasele di Eboli, quindi ci sarà la doppia data al Nelson Mandela Forum di Firenze (il 21 e il 22 maggio). Seguirà la tripletta sold out all’Arena di Verona (il 24, il 25 e il 26 maggio). Ancora, lo show del 29 all’RDS Stadium di Rimini e, l’ultimo appuntamento, il 30 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in Provincia di Bologna.