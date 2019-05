Francesco Da Vinci, chi è il figlio d'arte che canta e recita in Gomorra

Alla fine ha deciso di fare l’attore e il cantante, appendendo le scarpette al chiodo. Già, perché Francesco Da Vinci, che è stato scelto da Gué Pequeno nello show The Voice of Italy, prima faceva il calciatore e anche con buoni risultati. Francesco in realtà nell’ambiente dello spettacolo c’è nato, suo padre è infatti l’attore e cantante italo americano Sal Da Vinci, terzo classificato al Festival di Sanremo del 2009, e suo nonno era Mario Da Vinci, noto artista napoletano, come ha ricordato Gigi D’Alessio che Francesco lo conosce da quando era piccolo. La svolta per la carriera del giovane cantante arriva a 21 anni, quando decide di lasciare Venafro, in Molise, per tornare nella sua Napoli e fare provini per il musical “Stelle a metà” di Alessandro Siani, ottenendo una parte nello spettacolo. Nel 2015 partecipa come ospite allo show “Se Amore è Revolution” dove presenta il brano “Amo l’Amore” in cui duetta con il padre, che per diverse settimane occuperà il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio Airplay. Il primo ruolo cinematografico lo ottiene nel film “Vita, Cuore, Battito”, mentre la grande opportunità arriverà nel 2016 con la serie televisiva “Gomorra”.

Il doppio ruolo di cantante e attore

Nella serie tv andata in onda su Sky Atlantic HD, Francesco ha una parte di rilievo nella terza e quarta stagione, vestendo i panni di MMA, uno dei componenti della “banda dei talebani”, ma nel serial è presente anche nella colonna sonora, per la quale ha inciso due canzoni: “Nun passa maje” e “Sulo io”: «Sono fiero di questa straordinaria opportunità – ha detto Francesco parlando della sua partecipazione nella doppia veste - lavorando come attore e come musicista di una delle serie tv più famose al mondo; solo il pensiero che le mie canzoni vengano ascoltate in tanti paesi mi rende orgoglioso».

Dal primo Ep al nuovo singolo, Francesco preferisce la musica

Francesco Da Vinci ha esordito su tutte le piattaforme digitali il 7 dicembre 2018 con l’Ep “Origini”, guadagnando il primo posto nella classifica R&B / Soul di iTunes. Dell’Ep, in cui racconta il suo percorso di vita, ha curato i brani insieme al maestro Massimo d’Ambra, che ha prodotto anche le due canzoni utilizzate nella colonna sonora di Gomorra. Dell’Ep fa parte anche il nuovo singolo “L’Ammore fa paura”. Tra la carriera di attore e quella di cantante Francesco preferisce la seconda, anche se dice di non voler rinunciare alle serie tv: «Io sono nato nella musica e cerco di fare musica. Il cinema però è stata un'esperienza di cui sono rimasto molto felice. Ho debuttato in un musical, dove recitavo e cantavo. Cosa farò è un punto interrogativo, ma cercherò sicuramente di diventare un artista a 360 gradi. Gomorra era un'esperienza a cui non potevo rinunciare, di certo non mi tirerei indietro nel futuro, anche per progetti simili. Cercherò di fare quanto più possibile e dare il meglio di me».