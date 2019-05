Potremmo definirli una sorta di “prova generale” in vista de “La favola”, in programma il 4 luglio allo stadio Olimpico della capitale. Sono i quattro concerti di Ultimo al Palazzo dello Sport di Roma previsti per il 21, il 22, il 24 e il 25 maggio.

Ultimo in concerto a Roma: le informazioni

Ultimo gioca in casa, con ben quattro show in programma al Palazzo dello Sport di Roma, il fu Pala Lottomatica. Tutti e tre i concerti hanno fatto registrare il sold out da diverso tempo, quindi non sono disponibili più biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Si tratterà allora di tre spettacoli da “dentro o fuori”. Per i quali, tra l’altro, i fan rimasti fuori non potranno neanche trovare soddisfazione nel concerto in programma allo stadio Olimpico, anch’esso sold out da tempo. Tornando ai quattro concerti in programma nel palasport romano, questi inizieranno alle 21. Il Palazzo dello Sport si trova nel piazzale dello sport, situato all’interno del quartiere dell’Eur, ed è facilmente raggiungibile in auto. All’esterno della struttura, inoltre, è possibile posteggiare la propria macchina. In alternativa, è possibile arrivare al Palazzo dello Sport con l’autobus, servendosi delle linee 671, 671R, 714, 714R, 780 780R, 791 e 791. Infine, la struttura è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana, scendendo alla fermata Eur Palasport.

Ultimo in concerto a Roma: la scaletta

I tre concerti di Ultimo a Roma vedranno l’alternarsi di brani estratti dal suo ultimo disco, “Colpa delle favole”, a quelli inseriti nei precedenti album del cantautore romano. Il concerto sarà una lunga cavalcata ricca di musica e con ben poche parole: se non, naturalmente, quelle dei testi delle canzoni. L’inizio dello show è affidato alle note della title track dell’ultimo disco del cantante, nonché nome che dà il titolo all’intero tour: “Colpa delle favole”. Quindi troveranno posto brani celebri come “Poesia senza veli”, la sanremese “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Canzone stupida”, il recente singolo “Fateme cantà”, il brano attualmente in rotazione radiofonica “Rondini al guinzaglio”. E, ancora, “I tuoi particolari”: seconda all’ultimo Sanremo. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un momento interamente acustico, con Ultimo seduto al piano accompagnato da una violinista e da una violoncellista. A chiudere la serata, il brano “La stazione dei ricordi”. La probabile scaletta dei tre concerti di Ultimo in programma al Palazzo dello Sport di Roma: