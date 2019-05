Maneskin in concerto, nuova data del tour a Sesto San Giovanni

Si chiuderà al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) il lunghissimo tour dei Maneskin, che hanno annunciato un nuovo concerto per sabato 14 settembre proprio nel locale dell’hinterland milanese. Dopo dodici dischi di platino e quattro d’oro, ecco quindi l’atto finale de “Il ballo della vita tour”, che ha visto sessantasei date sold out con oltre centotrentacinquemila biglietti venduti tra il 2018 e il 2019. Il concerto sarà l’occasione per festeggiare insieme ai fan la fine di questa tournée da record, ma anche per salutare la prima stagione dell’area sestese sotto il marchio di Hub Music Factory. I biglietti per la nuova e ultima data al Carroponte sono già disponibili su Ticketone al prezzo unico di 34,50 euro.

La coda estiva de “Il ballo della vita tour”

Sono otto più uno gli appuntamenti estivi con i Maneskin al momento in programma dopo la chiusura della leg primaverile con il concerto dello scorso 12 aprile a Padova. L’uno è rappresentato dall’ospitata che la band farà il 4-5 giugno sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Music Awards 2019, mentre pochi giorni dopo riprenderà da Treviso la parte estiva del lungo tour che ha portato il gruppo anche fuori dai confini italici (e che ce li riporterà a luglio con la tappa svizzera a Bellinzona). I biglietti per tutte le date ancora disponibili sono in vendita su Ticketone, i prezzi partono da 28,75 euro. Di seguito il calendario completo degli eventi, già costellati da un paio di sold out:

Domenica 9 giugno – Treviso, Core Festival (con gli Articolo 31 e altri)

Domenica 23 giugno – Roma, Roma Summer Fest SOLD OUT

Lunedì 24 giugno – Roma, Roma Summer Fest

Sabato 6 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con Salmo)

Venerdì 19 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival (con Salmo)

Sabato 27 luglio – Bellinzona, Castle on Air

Domenica 25 agosto – Macerata, Sferisterio SOLD OUT

Sabato 14 settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

L’ultimo singolo, “L’altra dimensione”

Un paio di mesi per rifiatare per i Maneskin, ma intanto si continua a parlare di loro grazie al loro ultimo singolo, quel “L’altra dimensione” in rotazione radiofonica ormai dallo scorso 10 aprile e che ancor prima di essere scelto per il lancio era già stato certificato oro. Il brano, dalle note festose, presenta un testo profondo, dove riappare l’immancabile figura di Marlena. Inoltre, promette di dare alla band molte soddisfazioni, proprio come hanno fatto i singoli che l’hanno preceduto. “L’altra dimensione” è un brano molto importante per il gruppo romano: non a caso, nel ritornello viene citato sempre il titolo del nuovo album. L’atmosfera del singolo richiama la Spagna e più precisamente l’Andalusia, con i violini acuti caratteristici di quel territorio e di quella musica. La canzone fa emergere i ritmi celebrativi dello stile gipsy e del flamenco, come in una grande festa, e sperimenta il pop francese di nuova generazione. “L’altra dimensione” rappresenta un mood non sconosciuto al background dei Maneskin e, nonostante il carattere ballerino e allegro, presenta un testo molto profondo, forse il più toccante di tutto l’album, che ha di nuovo come protagonista l’immancabile Marlena.