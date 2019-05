Daniele Silvestri: i concerti estivi prima del tour

Dopo la pubblicazione del suo nuovo disco, “La Terra sotto i piedi”, avvenuta il 3 maggio 2019, è tempo per Silvestri di regalarsi qualche concerto in giro per l’Italia per anticipare il suo attesissimo tour. Ecco le sue parole

Daniele Silvestri: le date dei concerti estivi

Il cantautore Daniele Silvestri ha colto un’occasione social per dare importanti news ai suoi fan, che da poco si stanno deliziando con il nuovo disco “La terra sotto i piedi”. Scrive: «Prima che… arrivi l’autunno, e insieme a quello, il tour Palasportivo de “La terra sotto i piedi” passerà un po’ troppo tempo per rimanere congelato in attesa, lo confesso. Allora decido di affrontare l’estate alle porte centellinando qualche piccola ma importante occasione per fare musica e incontrarci, se lo vorrete. In qualche caso, per cogliere delle opportunità rare e suggestive – come ad esempio il concerto acustico che faremo il 20 luglio in quel posto incredibile che è il Castello di Arco, in Trentino, oppure quello altrettanto magico che avremo l’occasione di proporre l’8 agosto al Teatro Greco di Tindari, suonando alle prime luci dell’alba – altre volte per prestare anche brevemente la nostra voce e la nostra musica all’interno di iniziative che sentiamo vicine per vari motivi (come accadrà il 24 e il 25 di questo mese, quando suoneremo nel primo caso sul palco del Wired Fest a Milano e il giorno dopo su quello del Mediterranea al Castello a mare di Palermo, per la manifestazione anti-razzista a sostegno della missione della nave Mare Jonio). Ma ce ne saranno altri di appuntamenti da annunciarvi in futuro. Ma non fra tanto, eh. Prima. Prima che…» Riassumendo, ecco le date attualmente annunciate dall’artista per il percorso estivo pre-tour:

24 maggio, Wired Festival @ Milano

25 maggio, Mediterranea a Castello a Mare @ Palermo

20 luglio, Castello di Arco (Trentino) – Concerto acustico

8 agosto, Teatro Greco (Tindari) – Concerto all’alba

Attualmente disponibili in prevendita sul circuito TicketOne ci sono i biglietti dell’appuntamento ad Arco, presso il Castello, il 20 luglio. I ticket partono da 30 euro per un posto in piedi e salgono fino a 38 per il parterre numerato.

La terra sotto i piedi

Il nuovo disco di Daniele Silvestri si intitola “La Terra sotto i piedi”, titolo modificato dopo una riflessione che ha coinvolto anche i social. Rilasciato il 3 maggio 2019 per la Sony Music, dall’album sono stati estratti diversi singoli: “Complimenti ignoranti” (11 gennaio), “Tempi modesti” (25 gennaio), “Argentovivo” (7 febbraio), “Blitz gerontoiatrico” (22 febbraio), “Prima che” (12 aprile), “L’ultimo desiderio” (12 aprile). L’album è attualmente disponibile in CD, LP e download digitale. Menzione d’onore va certamente ad “Argentovivo”, brano in collaborazione con il rapper Rancore e Manuel Agnelli degli Afterhours. Il brano è stato presentato in occasione della sessantanovesima edizione di Sanremo, nel 2019, classificandosi al sesto posto, ma al tempo stesso aggiudicandosi il premio della critica “Mia Martini”, il premio della stampa “Lucio Dalla” e il premio per il miglior testo “Sergio Bardotti”.