Gazzelle, due nuove date per il tour

Si aggiungono altre due date al “Punk Tour – Estate 19” di Gazzelle. Dopo l’esibizione al Concerto del Primo Maggio, Flavio Pardini, questo il nome dell’artista, sarà impegnato per tutta l’estate in un lungo tour in giro per l’Italia. Già ad inizio aprile al tour erano state aggiunte ulteriori date, segno del successo che il cantautore ha ottenuto finora. Ora alle date già annunciate, si aggiungono altri due appuntamenti, uno al Rugby Sound di Legnano in programma l’1 luglio e un altro al festival Costa dei Trulli di Fasano, in provincia di Brindisi e in programma il 25 agosto. Al centro dello spettacolo ci sarà “Punk” il secondo album di Gazzelle pubblicato nel 2018.

Le date del "Punk Tour - Estate 19"

Il tour partirà sabato 29 giugno da Catania e si concluderà a Prato il 29 agosto. Ad oggi sono dodici le date previste e che vedranno l’artista impegnato per tutta l’estate. Ecco il calendario del “Punk Tour – Estate 19”:

29 giugno - Catania @ Villa Bellini

1 luglio - Legnano (MI) @ Rugby Sound c/o Isola del Castello

6 luglio - Roma @ Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

7 luglio - Perugia @ L'Umbria che Spacca c/o Giardini del Frontone

9 luglio - Genova @ Goa-Boa Festival 2019 c/o Arena del Mare – Porto Antico

12 luglio - Bologna @ Bologna Sonic Park Indimenticabile Festival c/o Arena Parco Nord

13 luglio - Venezia @ Home Venice Festival c/o Parco San Giuliano

16 luglio - Collegno (TO) @ Flowers Festival c/o Parco della Certosa

19 luglio - Napoli @ ExBase

3 agosto - Senigallia (AN) @ Mamamia

25 agosto - Fasano (BR) @ Festival Costa dei Trulli c/o Piazza Ciaia

29 agosto - Prato @ Settembre / Prato è Spettacolo c/o Piazza Duomo

I biglietti sono disponibili sul Circuito Ticketone, in tutti i punti vendita Ticketone e le altre prevendite autorizzate. I prezzi variano da 20 a 40 euro + diritti di prevendita, in base al posto scelto e alla venue selezionata tra le varie tappe.

La possibile scaletta e l'album "Punk"

Ad aprile si è concluso il “Punk Tour” e in quell’occasione Gazzelle ha quasi sempre rispettato la stessa scaletta. Ovviamente grande spazio a “Punk”, ultimo lavoro discografico composto da 9 tracce da cui sono stati estratti i singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille” e che faranno parte sicuramente della setlist estiva. In vista del nuovo tour, questa potrebbe essere la scaletta:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te Tutta la vita

“Punk” è il secondo disco in studio della carriera di Gazzelle ed è arrivato dopo il fortunato debutto con “Superbattito” del 2017. Si tratta di un lavoro che si fonde sul pop cantautorale con testi malinconici ma con melodie su cui ballare. “Punk” è un disco scritto per la pura esigenza di farlo, senza sottostare alle logiche di mercato. Per pubblicizzare l’uscita dell’album, sono stati condivisi i singoli “Tutta la vita”, “Sopra” (certificato disco d’oro dalla FIMI) e “Scintille”. Il quarto singolo estratto dall’album è invece la title track “Punk”.