Giorgia in concerto a Roma: info e scaletta

L’appuntamento per i fan laziali di Giorgia è per giovedì 16 maggio: giorno in cui la cantante romana sarà protagonista sul palco del Palazzo dello Sport della Capitale per una nuova tappa del suo “Pop Heart Tour 2019”. La tournée dedicata alle grandi canzoni della musica italiana, già omaggiate dall’artista con il suo ultimo disco di cover: “Pop Heart”, appunto.

Giorgia in concerto a Roma: le info

Il concerto in programma al Palazzo dello Sport di Roma inizierà alle 21. Sono ancora disponibili i biglietti sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 36.80 euro: prezzo base a cui si trovano i tagliandi per il terzo anello numerato. A 40.25 euro, invece, sono in vendita i biglietti per il secondo anello numerato; a 51.75 euro per la poltrona numerata; infine, a 63.25 euro, per la poltronissima numerata. Esauriti invece gli altri settori. Il Palazzo dello Sport si trova nel quartiere dell’Eur, nel Piazzale dello Sport. È raggiungibile in auto, prendendo l’uscita 26 del Grande Raccordo Anulare, quindi è possibile posteggiare all’esterno della struttura. In alternativa, ci si può arrivare con i mezzi di trasporto pubblico: usufruendo della linea B della metropolitana, quindi scendendo alla fermata Eur palasport. In alternativa, utilizzando le linee 671, 671R, 714, 714R, 780, 780R, 791 e 791 dell’autobus.

Giorgia in concerto a Roma: la scaletta

La scaletta del concerto di Giorgia a Roma vedrà l’alternarsi di alcuni tra i brani più amati dell’intera canzone italiana (ma non solo) e le canzoni più celebri della discografia della cantautrice romana. Alla prima categoria appartiene “Le tasche piene di sassi”: la canzone di Lorenzo Jovanotti con cui si apre l’intero concerto. E poi “Gli ostacoli” del cuore”, cantata a due voci da Elisa e Luciano Ligabue; “Stay”, ancora della cantautrice di Monfalcone; “L’essenziale”, il brano con cui Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo. Ma anche brani stranieri come “Sweet Dreams (Are Made of This)” degli Eurythmics, “I Feel Love” di Donna Summer o “Ain’t Nobody”, portata al successo da Chaka Khan. E ancora tante canzoni appartenenti alla discografia di Giorgia: “Quando una stella muore”, “Come neve”, “E poi”, “Come saprei” e “Tu mi porti su”, solo per citarne alcune.

La probabile scaletta del concerto di Giorgia a Roma

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams (Are Made of This) Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

Il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia

Dopo il concerto in programma al Palazzo dello Sport di Roma, il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia proseguirà con lo show del 19 maggio al PalaPartenope di Napoli. Quindi, ci sarà l’appuntamento del 21 al Palaflorio di Bari. Infine, l’ultimo spettacolo sarà il 24 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania. I biglietti per i concerti si trovano tutti in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.