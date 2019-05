È tutto pronto per i concerti del maestro Ennio Morricone all’Arena di Verona del 18 e 19 maggio, quart’ultima tappa dei suoi “The Final Concerts” parte del suo 60 years of Music World Tour con cui il grande compositore chiuderà la sua leggendaria storia. Un anniversario per i sessanta anni di carriera che ha visto svolgersi finora più di 50 concerti in 35 città europee con più di 650.000 persone presenti. In occasione dei suoi 90 anni Morricone ha detto: «Mi sento privilegiato ed emozionato a festeggiare il mio 90° compleanno così in salute. È una benedizione poter ancora dirigere i miei concerti in tante meravigliose città europee e sono grato per la generosità che il mio pubblico continua a dimostrarmi». Una generosità dovuta, vista la grandezza del personaggio, autore di colonne sonore indimenticabili come quelle della trilogia del west di Sergio Leone, “II Buono, il brutto e il cattivo”, “C’era una volta il west”, e il celebre fischio di “Pastures of Plenty” in “Un pugno di dollari”, o ancora, solo per citarne alcune, quelle di “C’era una volta in America”, “Gli Intoccabili”, “Mission”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Nuovo cinema paradiso”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, e “The Hateful eight” di Tarantino con cui Morricone vinse il premio Oscar nel 2016. Una vittoria meritata dopo averla sfiorata come candidato con le colonne sonore de “I giorni del cielo” di Terrence Malick (1979), “Mission” di Roland Joffé (1987), “Gli Intoccabili” di Brian de Palma (1988), “Bugsy” di Barry Levinson (1992), “Malèna” di Giuseppe Tornatore (2001), ed essersi aggiudicato l’Oscar alla carriera nel 2007. Difficile ipotizzare la scaletta del concerto di Verona, visto che caratteristica di questo tour è proprio proporre ogni volta pezzi differenti. Qualunque sarà, il pubblico non potrà comunque ritenersi insoddisfatto.

Tutte le prossime date dei Final Concerts di Ennio Morricone

Dopo l’Arena Verona, il maestro Morricone farà tappa a Roma per una serie di concerti in un’altra location storica come le Terme di Caracalla, dove ha in programma sette date, poi il privilegio di ospitare i suoi ultimi live toccherà a Mantova, dove il compositore si esibirà nella cornice di Palazzo Te, per chiudere definitivamente la sua leggendaria carriera a Lucca, in occasione del Summer Festival, con le ultime due location aggiunte soltanto in secondo momento a gran richiesta.

