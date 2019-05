A due anni di distanza dall’uscita di “Zerovskij” Renato Zero sta per lanciare il suo nuovo album, “Zero il folle”. Registrato a Londra e prodotto da Trevor Horn, con cui aveva già collaborato nel 2013 per “Amo”, si tratta del trentesimo lavoro in studio del cantautore romano, che in più di 50 anni di carriera, oltre 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti, stavolta ha deciso di dedicare alla follia il suo nuovo progetto. Come un Cappellaio matto, spiega così la dedica sui social: “Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi rifiuta le regole e l'autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza. Poi prosegue: "Scommettiamo che il tempo non ci tange, che la ruga non ci sfiora, che il sogno ci sostiene e la musica ci adora? Siamo folli impenitenti. Siamo alunni e professori, principi e corsari. Siamo giovani maturi. La Storia l'hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs. Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la giovinezza”. Infine, conclude citando l’elogio alla follia di Erasmo da Rotterdam: “L’elogio alla follia, 500 anni dopo ha parole nuove e incontra il pentagramma perché, 500 anni fa come oggi, nessuna società, nessun legame potrebbe essere gradevole o duraturo se gli uni con gli altri non ci lusingassimo vicendevolmente col miele della follia".

Tutte le tappe del nuovo tour “Zero il folle”

L’album sarà presentato dal vivo con un tour che partirà subito dopo l’uscita. Oltre ai nuovi pezzi, nell’occasione proporrà i vecchi cavalli di battaglia del suo storico repertorio che sono stati esclusi dalla scaletta dell’ultima turnée “Zerovskij”. Il nuovo tour “Zero il folle” partirà da Roma il primo novembre con quattro date al Palazzo dello sport e si concluderà al Palaflorodi di Bari il 25 gennaio 2020. Questo il calendario completo con tutte le date:

1 novembre - Palazzo dello Sport di ROMA

3 novembre - Palazzo dello Sport di ROMA



4 novembre - Palazzo dello Sport di ROMA



6 novembre - Palazzo dello Sport di ROMA



14 novembre - Mandela Forum di FIRENZE



15 novembre - Mandela Forum di FIRENZE



18 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA



19 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA



23 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO



24 novembre - Vitrifrigo Arena diPESARO



7 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO



8 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO



14 dicembre - Pala Alpitour di TORINO



15 dicembre - Pala Alpitour di TORINO



21 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA



22 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA



11 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO



12 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO



18 gennaio - Palaseledi EBOLI



19 gennaio - Palaseledi EBOLI



23 gennaio - Palafloriodi BARI



25 gennaio - Palafloriodi BARI

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Renato Zero e nei punti vendita autorizzati.