Renato Zero, il nuovo album "Zero il folle" precede il tour

Lo aspettavamo dal 2017, quando Renato Zero ha pubblicato “Zerovskij – Solo per amore” e si è portato a casa un disco d’Oro. Il ritorno discografico di Zero s’intitolerà “Zero il Folle”, e la sua uscita è prevista per l’ottobre del 2019. Ecco quello che sappiamo

Zero il Folle

A dare l’annuncio del nuovo album è stato lo stesso Renato Zero, che ha proclamato la grande notizia ai microfoni di Amici di Maria De Filippi. Parlando con il pubblico, la leggenda della musica leggera italiana ha confessato: «Mi nutro di questa pulsione, i miei colleghi sono tutti in giro e io manco da due anni. […] Sono le vostre aspettative e le vostre speranze che mi convincono a mettermi al computer e al pianoforte a scrivere». Per tutti coloro che non possono aspettare ottobre, in questo periodo sta inoltre uscendo “Mille e uno Zero”, la Storia di un Inguaribile Trasformista, prezioso cofanetto episodico contenente la discografia di Renato Zero completa e rimasterizzata con gli album introvabili e un’intervista esclusiva. Lo scorso novembre è uscito invece “Alt in Tour”, una raccolta di successi di Renato Zero composta da 2 CD e un DVD con all’interno i brani e i live del concerto milanese tenutosi nel 2017 al Mediolanum Forum.

“Zero il Folle” uscirà questo ottobre e verrà prodotto a Londra da Trevor Horn, stesso professionista che ha lavorato con Paul McCartney, Rod Stewart, Lisa Stansfield, Robbie Williams e, nel 2014, ha inciso anche “Amo” di Renato Zero. Per celebrare il grande evento musicale, Renato Zero ha inoltre indetto il “Zero Il Folle In Tour 2019-2020”, un percorso dal vivo attraverso i palazzetti più importanti d’Italia.

Zero Il Folle In Tour 2019-2020: le date

Renato Zero ha dato la grande notizia del tour sfruttando i suoi social e, in particolare, Facebook. Con un post da più di 10 mila like, il cantante scrive: «È scoccata l’ora Zero! La favola mia torna a raccontarsi… Miradi di Traingoli e un solo Carrozzone. Mai più sogni di latta, ma un mare di canzoni. È lui, ancora e sempre lui: Zero il folle e tutta la sua gente. Fate largo che arriva più vivo e più Presente!»

Ecco tutte le date di “Zero Il Folle In Tour 2019-2020” annunciate fino a questo momento:

1-3-4-6 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport

14-15 novembre, Firenze @ Nelson Mandela Forum

23-24 novembre, Pesaro @ Vitrifrigo Arena

7-8 dicembre, Livorno @ Modigliani Forum

14-15 dicembre, Torino @ PalaAlpitour

21-22 dicembre, Bologna @ Unipol Arena

11-12 gennaio 2020, Milano @ Mediolanum Forum

18-19 gennaio 2020, Eboli @ Palasele

23-25 gennaio, Bari @ Palaflorio

I biglietti dei concerti saranno disponibili a partire dal 9 maggio 2019: tutte le informazioni necessarie all’acquisto saranno divulgate sul sito ufficiale di Renato Zero.