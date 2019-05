Madonna: il testo del nuovo singolo “I Rise”

Si intitola “I Rise” il nuovo singolo di Madonna: l’ultimo estratto da “Madame X”, il prossimo album di inediti di Mrs. Ciccone, in uscita il 14 giugno.

La pubblicazione di “I Rise” arriva a pochi giorni dall’uscita di “Medellin”, il primo singolo estratto da “Madame X”, di cui è stato girato anche un videoclip. Il nuovo brano porta la firma della stessa popstar statunitense, insieme a quelle di Evigan e Hazzard. All’interno del testo della canzone si trovano diverse citazioni di Emma Gonzàlez, tra le sopravvissute allo “school shooting” della Marjory Douglas High School. È stata la stessa Madonna a spiegare il significato della canzone, nata e pensata per dare voce a chi non ha l’opportunità di farsi sentire. «Questo è il cinquantesimo anniversario di “Pride” e spero che possa incoraggiare le persone ad essere ciò che sono veramente, a dire ciò che pensano e soprattutto ad amarsi per come sono» ha dichiarato Mrs. Ciccone, nel presentare “I Rise”. All’uscita di questo singolo dovrebbe seguire la pubblicazione di un nuovo brano, “Crave”, secondo indiscrezioni ascoltabile già dal 10 maggio. Il pezzo vede il featuring di Swae Lee. Quindi, sarà la volta di “Future”, in uscita il 17 maggio, e anche in questo caso si attende un nuovo featuring, questa volta con Quavo dei Migos. L’ultimo pezzo che anticiperà l’uscita di “Madame X” dovrebbe essere “Dark Ballet”, in rotazione radiofonica dal 7 giugno 2019.

L’inizio di “I Rise” è affidato al già citato discorso di Emma Gonzàlez, a cui segue la canzone vera e propria.

“I Rise”: il testo del nuovo singolo di Madonna

Us kids don’t know what we’re talking about, that we’re too young to understand how the government works. We call BS

I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it

Just hold on to the little bit of magic in it

I can’t break down now

I can’t take that now

Died a thousand times

Managed to survive

I can’t break down now

I can’t take that (I can’t take that)

I rise

I rise

I rise up above it

Up above it

I rise

I rise

I rise

Up above it all

There’s nothing you can do to me that hasn’t been done

Not bulletproof, should have run from a gun

River of tears ran dry

Let ’em run

No game that you can play with me

I ain’t one

‘Cause I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it (alright)

Just hold on to the little bit of magic in it

I can’t break down now

I can’t take that now (I can’t take that)

Died a thousand times

Managed to survive (I managed to survive)

I can’t break down now

I can’t take that

(Rise)

I rise (I rise)

I rise (rise)

I rise up above it

Up above it (rise)

I rise (I rise)

I rise (rise)

I rise

Up above it all

I managed to survive

Freedom’s what you choose to do with what’s been done to you

No one can hurt you now unless you want them to (unless you want)

No one can hurt you now unless you love ’em too (BS!)

Unless you love ’em too

‘Cause I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it

Just hold on to the little bit of magic in it (magic in it)

I can’t break down now

I can’t take that (I can’t take that)

(Rise)

I rise (I rise)

I rise (rise)

I rise up above it

Up above it (rise)

I rise (rise)

I rise (rise)

I rise

Up above it all

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yes, we can

We can get it together

We’ll rise up

We can get it together

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yes, we can

We can get it together

We’ll rise up

We can get it together

“Madame X”: il nuovo album di Madonna

“Madame X” è il nuovo album di Madonna, in uscita il 14 giugno. Il disco si compone di 13 tracce e può contare su diverse collaborazioni: con Maluma sul brano di apertura, “Medellin” e su “Bitch I’m Loca”; con Quavo in “Future”; con Swae Lee in “Crave”; infine, con Anitta in “Faz Gostoso”. Finora sono stati pubblicati i due brani di apertura e di chiusura della tracklist: “Medellin” e la recente “I Rise”. Dell’album esiste anche un’edizione deluxe, in cui sono inserite le due bonus track “Extreme Occident” e “Looking For Mercy”.

